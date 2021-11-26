Jessie J. sahnede gözyaşlarına boğuldu: Bebeğimi kaybettim, kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim!

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HAYATIM BOYUNCA KENDİMİ HİÇ BU KADAR YALNIZ HİSSETMEMİŞTİM

"Geçen yıl aralık ayında işitme yetimi kaybettim. Doktorlar Meniere hastalığı teşhisi koydu. Sonra sesimi kaybettim ve bu korkunç bir şey. Sonunda da bebeğimi kaybettim. İyi olacağımı biliyorum, çünkü hayatta başka seçeneğim yok. Ama hayatım boyunca kendimi hiç geçen hafta olduğu kadar yalnız hissetmedim."

SEYİRCİLERLE DERTLEŞTİ

Bu sözler, ünlü şarkıcı Jessie J'ye ait. Önceki gün Los Angeles'ta bir etkinliğe katılan 33 yaşındaki Jessie J. sohbet sırasında hamile olduğunu ve geçen hafta bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Gerçek adı Jessica Ellen Cornish olan İngiliz şarkıcı seyircilerle yaptığı sohbet sırasında yaşadıklarını gözyaşlarına boğularak anlattı: "Kendi bebeğime sahip olmak istedim. Ve bir mucize oldu, hamile kaldım. Ama sonra dün ..." deyip gözyaşlarına boğuldu ve bebeğini düşürdüğünü söyledi.

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MUTLULUĞU BİR ANDA YIKILDI

Jessie J, bebeğini kaybettiğini, dün elinde hamile olduğunu gösteren bir testle çektiği selfie pozuyla duyurdu. Ünlü şarkıcı, mutluluktan ruhsal çöküntüye geçişini de kelimelere döktü. Şarkıcı şunları yazdı: " Dün sabah bir arkadaşımla “Cidden, yarın gece Los Angeles'taki konserimi tüm izleyicilere hamile olduğumu söylemeden nasıl bitireceğim” diyerek gülüyordum. Üçüncü kez doktor kontrolüne gittikten sonra bana bebeğimin kalp atışlarının artık duyulmadığı söylendi."

'DUYGULARIMI KONTROL EDEMEDİĞİMİ HİSSEDİYORUM'

Ünlü şarkıcı Jessie J dana sonra da şöyle devam etti: "Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu paylaştığım için pişmanlık duyabilirim de duymayabilirim de. Aslında bilmiyorum. Bildiğim şey ise bu gece şarkı söylemeyi istediğim. Acıyı engellemek için değil, şarkı söylemenin bu gece bana yardımcı olacağını bildiğim için."

Kendi başına bir bebek sahibi olmak istediğini de belirtti Jessie J. paylaşımında. Sonra da bunun hep çok istediği bir şey olduğunu vurguladı. Hamile kalmasının bir mucize olduğunu belirten şarkıcı bunun asla unutamayacağı bir deneyim olduğunu da yazdı. Paylaşımında hala şokta ve derin bir üzüntü içinde olduğunu anlatan şarkıcı "Ama güçlü olduğumu biliyoRum ve iyi olacağım" diye yazdı. Şarkıcı bunun dünyanın en büyük yalnızlık duygusu olduğunu da satırlarına ekledi.

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ONLARIN HAMİLELİĞİ DE TRAJEDİYLE SONUÇLANDI

Gösteri dünyasının ünlüleri bu tür zorlu anlarını bazen sosyal medyadan bazen de dergi ve gazetelere yazdıkları makaleler aracılığıyla paylaşıyorlar. Böylece aynı süreçleri yaşayan milyonlarca kadının da sesi olmayı amaçlıyorlar.

İKİNCİ HAMİLELİĞİ DÜŞÜKLE SONUÇLANDI

Düşük yaptığını açıklayan ünlülerden biri de İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'dı. Archie adında bir oğlu ve birkaç ay önce doğan Lilibet adlı bir kızı olan Markle, ikinci doğumundan önce bir düşük yaptığını yazdığı bir makale ile duyurmuştu.

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'KOLLARIMDA OĞLUM İLE YERE DÜŞTÜM'

Markle geçen yılın yaz aylarında karnındaki bebeği düşürdüğünü ve o sırada neler yaşadığını New York Times için kaleme aldığı makalede satırlara döktü. Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı. Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı.

GEÇEN YAZ İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" diye yazdı. Markle makalesine "Onun avucunun sükunetini hissediyordum, ikimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmak eklemlerini öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum" diye makalesini tamamladı.

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İLK BEBEĞİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçen yıl Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikte Ender Ridley adını verdikleri bir bebek sahibi olan şarkıcı Halsey de ilk bebeğini düşürmüştü. Halsey'in "Sürpriz" mesajıyla hamileliğini ilan ettiği paylaşımı da ünlü şarkıcının geçmişte yaşadığı trajik bir olayı gündeme getirdi. Halsey, şişmeye başlayan karnını gözler önüne seren o pozlarında gökkuşağı renginde bir bikini üstü giymişti. Ayrıca sürpriz kelimesinin hemen yanında bir biberon, bir bebek ve bir de gökkuşağı ikonu vardı. İşte trajedi de o gökkuşağı ikonunda gizli. Bu gökkuşağı ikonu, geçmişte hamile kalan ancak bebeklerini düşüren kadınların daha sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek anlamına geliyor. Yani bir anlamda karanlık ve fırtınalı bir dönemin ardından ortaya çıkan gökkuşağı, yeni ve mutlu bir başlangıcı ifade ediyor.

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KONSERE DEVAM ETMİŞTİ

Halsey, 2015 yılında hamile kalmış ancak bir sahne performansı sırasında bebeğini düşürmüştü. Üç yıl sonra katıldığı bir sohbet programında da karşısındaki genç dinleyiciler kendisini seyrederken bebeğini düşürdüğünü ve hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

ÜÇÜNCÜ HAMİLELİĞİ TRAJEDİYLE SONUÇLANDI

Gösteri dünyasında hamileliği trajik bir şekilde sona eren bir başka ünlü de model Chrissy Teigen. Üçüncü bebeğini ölü doğuran Teigen, o korkunç günü de hastanede geçirdikleri saatleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bazı kişiler tarafından bu kadar özel bir durumu sosyal medyada duygu sömürüsü için kullanmakla suçlanmıştı Teigen. Fakat birçok kadın derneği de onun bu yaptığını cesur bir davranış olarak nitelendirip benzer trajediler yaşayan kadınların sesi olduğunu savunmuştu.

'HİÇ BİLMEDİĞİMİZ DERİN BİR ACI'

Üçüncü çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesabından duyuran Chrissy Teigen, yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Modele kan verildi ama yapılan bütün müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti. Chrissy Teigen, hastanede çekilen fotoğraflarıyla birlikte uzun bir mesajı Instagram sayfasından paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Teigen, şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazdı. Kendisine verilen kana rağmen, kanamanın bir türlü durmadığını belirtti.

'KÜÇÜK AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN ÇOK ÇABALADI'

Teigen "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak" diye yazdı. Sonra da kaybettiği bebeğine hitaben "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazdı.