Jessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordum

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TAKİPÇİLERİNE YÜREĞİNİ AÇTI

Genç yaşında oyuncu olarak tanınan ardından da moda dünyasına tasarımcı olarak adım atan Jessica Simpson, kötü alışkanlıklarıyla boğuştuğu dönemde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Bir yandan da yazdığı satırlarla takipçilerine yüreğini açtı.

1 KASIM 2017'DE ÇEKİLDİ

41 yaşındaki Simpson, 1 Kasım 2017 günü çekilen fotoğrafta bugünkü halinden çok farklı bir görünüm sergiliyor. Fotoğrafta üç çocuk annesi Jessica Simpson, üzerinde pembe bir eşofman takım ile loş ve dağınık bir odada otururken görülüyor. Yüzünün makyajsız olması bir yana kötü alışkanlıklarından kaynaklanan ödem de o amatör fotoğrafta bile belli oluyor.

'BENİM TANINMAZ HALE GELMİŞ BİR VERSİYONUM'

Simpson bu fotoğraf ile birlikte 2017'den bu yana hayatında neler değiştiğini de satırlara döktü. Yıldız, paylaşımında fotoğrafın 1 Kasım 2017 günü sabahın erken saatlerinde çekildiğini belirterek sözlerine başladı. Yıldız "O kişi, benim tanınmaz hale gelmiş bir versiyonum" diye yazdı. Jessica Simpson, o günlerde kendisiyle ilgili "kilidi açılacak", keşfedilecek çok şey olduğunu anlattı. Sonra da o anda, ışığını ve kendisine karşı olan saygısını geri almak için giriştiği savaştan galip çıkacağını hissettiğini ifade etti. Bunu yapmak için de alkol alışkanlığından kurtulması gerektiğini de bildiğini belirtti Simpson.

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'KENDİMİ SEVEMEDİM, KENDİME SAYGI DUYAMADIM'

"Dürüst olmak gerekirse çok yorulmuştum" diyen Jessica Simpson, mesajını şöyle sürdürdü: "Acıyı hissetmek istedim, çünkü böylece onu bir onur rozeti gibi göğsümde taşıyabilecektim." O fotoğrafın çekildiği andan bugüne dört yıl geçtiğini belirten Jessica Simpson "Dört yıl olduğuna inanamıyorum. Bana iki yıl gibi geliyor. Bu bence iyi bir şey" diye yazdı. O fotoğrafın çekildiği gün alkol bağımlılığıyla mücadeleye giriştiğini belirten Jessica Simpson "Sorun alkol değildi, sorun bendim" diye devam etti. Ardından da bu paylaşımdaki en içten sözleri yazdı: "Kendimi sevemedim, kendime saygı duyamadım. Bugün bunu yapıyorum. Korkularımla barıştım ve hayatımın üzücü kısımlarını kabul ettim. Kendi kişisel gücüme, ruhumdan gelen bir güçle sahip çıkıyorum. Çılgıncasına dürüstüm ve açığım. Özgürüm."

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'KENDİMİ ÖLDÜRÜYORDUM'

Bir dönem inişli çıkışlı bir yaşam sürdüren Jessica Simpson, dört yıl öncesine kadar alkol ve ilaç bağımlılığına kendini kaptırmıştı. Çok fazla alkol tükettiğini ve bunun yanında bazı zararlı ilaçlar kullandığını da anılarını kaleme aldığı Open Book adlı kitapta itiraf etmişti. Simpson kitabında " Tüm bu içki ve ilaçlarla kendimi öldürüyordum" satırlarına da yer verdi. Bu alışkanlıktan kurtulmak için gördüğü terapinin kolay olmadığını anlattı Simpson.

'KÜÇÜK YAŞTA TACİZE UĞRADIM'

Jessica Simpson, kitabında hayatının en büyük travmasını da anlattı. Henüz 6 yaşındayken bir aile dostunun evinde tacize uğradığını itiraf eden Simpson "Aileme anlatmak istedim. Ben bir kurbandım, bir şeylerin yanlış olduğunu anladım" diye yazdı. Sonra bu olayın üzerinden altı yıl geçtikten sonra, 12 yaşına geldiğinde yaşadıklarını anne ve babasına anlattığını belirtti. Ailesinin, bir daha o dostlarıyla görüşmediğini ama bu taciz konusunun da bir daha açılmadığını satırlarına ekledi.

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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

İlk evliliğini 2002 ile 2006 arasında Nick Lachey ile yapan Simpson, 2014 yılından bu yana Eric Johnson ile evli. Çiftin Birdie Mae, Maxwell Drew ve Ace Knute adında üç tane çocuğu bulunuyor.