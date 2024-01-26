Ünlü oyuncu evinde neler yapıyormuş meğer: En büyük zevkim banyo küvetinde atıştırmak!

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Banyoda biraz daha fazla vakit geçirmek ve günün yorgunluğundan tamamen kurtulmak için köpükler, mumlar belki de müzik eşliğinde gerçekleştirilen banyo alışkanlıklarına ilginç bir halka ekledi.

Söylediğine göre ünlü oyuncu, duşta geçirdiği zaman içinde bir yandan da atıştırıyor. Hatta bir adım daha ileri gitti ve "Banyoda yemek yeme hareketi başlatmak istiyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ SOHBET

Bu ilginç açıklamayı yapan ünlü, 41 yaşındaki oyuncu Jessica Biel. Kendisi gibi gösteri dünyasının yıldızlarından biri olan Justin Timberlake ile evli olan iki çocuk annesi Biel, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla bir araya geldi.

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Biel "Banyoda yemek yeme hareketi başlatmak istiyorum. Bu aynı anda birçok iyi yapabilen insanlar için pek çok anlamda büyük bir rahatlama olacak" diye konuştu.

Aslında Jessica Biel'in böyle bir açıklama yapması da sosyal medya takipçilerinin ona bu yönde sorular sorması da boşuna değil.

Çünkü Biel, geçen yılın son ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında banyodayken bir şeyler atıştırmayı sevdiğini söylemişti.

Jessica Biel, banyoda yemek yeme hareketi başlatmak istediğini söyledi. Üstelik epey de destekçi buldu bu konuda.

DONDURMA, ÇAY YA DA KAHVE

Anlattığına göre Jessica Biel, banyoya girdiğinde mısır gevreği, yoğurt ve dondurma yemekten; kahve ya da çay içmekten hoşlanıyor.

Güzel oyuncu, videosunda köpükler içinde küvete uzanmadan önce kahve ya da çay fincanını, yoğurdunu ya da keyif alınan ne varsa onu yanına almanın güzel bir şey olduğunu söyledi.

Elinde taşıdığı yiyecekten bir ısırık alıp onu küvetin kenarındaki çıkıntıya koyduğunu ve sonra da köpük keyfini sürdürdüğünü anlattı.

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Bunu herkesin yapabileceğini belirten güzel oyuncu, bunun çok tatmin edici bir alışkanlık olduğunu sözlerine ekledi.

Bu ilginç sosyal medya sohbeti sırasında bir takipçisi Biel'e "Yediklerini küvette suyun içine düşürmemeyi nasıl başardığını" sorduğu zaman da şöyle yanıt verdi güzel oyuncu: " Burada tek püf noktası ağzınız kapalı çiğnemektir. Ben çiğnerken suyun altına girmeyi de seviyorum" diye yanıt verdi.

Bu arada Jessica Biel'in bu tuhaf alışkanlığının hayranlarından büyük destek aldığını da buraya not düşelim.

BUNU YAPAN BAŞKA HAYRANLARI DA VARMIŞ

Aslında tıpkı onun gibi banyoda bir şeyler yemeyi seven hayranları olduğu da o sohbet sırasında ortaya çıktı.

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Bir takipçisi Biel'e "Şu anda bu videoyu izlerken küvette oturmuş bir kutu cips yiyorum" diye yazdı.

Bir başka takipçisi dört çocuk sahibi olduğunu belirtip "Benim yiyeceklerimi de onlar yiyor. Bana sadece parçaları kalıyor" diyerek Biel'in başlatmak istediği banyoda yemek yeme hareketinin beslenmesine katkısı olacağını belirtti.

TIMBERLAKE İLE EVLİ VE İKİ ÇOCUKLARI VAR

Jessica Biel, 2012 yılından bu yana Justin Timberlake ile evli. Çiftin düğünü İtalya'da Fasano'da gerçekleşti. Biel ile Timberlake'in Silas ve Phineas adında iki tane oğlu bulunuyor.