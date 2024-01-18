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Küvette uzanan hamile sevgiliye serenat: Biraz üzgünüm, bu doÄŸuracaÄŸÄ±m son bebek olacak

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#Jenna Dewan#Channing Tatum#Steve Kazee
KÃ¼vette uzanan hamile sevgiliye serenat: Biraz Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, bu doÄŸuracaÄŸÄ±m son bebek olacak
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 11:35

Bir zamanlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak anÄ±lÄ±yorlardÄ±. Ama 9 yÄ±llÄ±k evliliklerini, aÅŸklarÄ±nÄ±n meyvesi olan kÄ±z Ã§ocuÄŸu bile ayakta tutamadÄ±. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. O sÄ±rada yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada da "DeÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Birbirimizi hala seviyoruz. AramÄ±zda hiÃ§bir kavga yok" diyerek boÅŸandÄ±lar.

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Sonra ikisi de kendi yollarÄ±na gitti. Ä°lk evliliÄŸinde aradÄ±ÄŸÄ± kalÄ±cÄ± huzuru bulamayan o genÃ§ kadÄ±n, ÅŸimdi sevdiÄŸi adamdan bir kez daha hamile olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor. Ãœstelik bunu da Ã§ok dikkat Ã§emen bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilan etti.

Åžimdi bir bakalÄ±m kim bu bir kez daha bebek sahibi olmaya hazÄ±rlanan Ã¼nlÃ¼...

O Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nem Channing Tatum ile evli olan ama ondan boÅŸanÄ±p aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Steve Kazee'de bulan Jenna Dewan.

KÃ¼vette uzanan hamile sevgiliye serenat: Biraz Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, bu doÄŸuracaÄŸÄ±m son bebek olacak

KÃœVETTEKÄ° SEVGÄ°LÄ°YE GÄ°TARLA SERENAT
43 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, uzun sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Kazee'den bir kez daha bebek beklediÄŸini Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoyla duyurdu.

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Videoda Jenna Dewan, kÃ¶pÃ¼klÃ¼ suyla dolu bir kÃ¼vetin iÃ§inde uzanmÄ±ÅŸ yatÄ±yor. NiÅŸanlÄ±sÄ± Steve Kazee ise hemen yanÄ±nda bir tabureye oturmuÅŸ bir yandan gitar Ã§alarak diÄŸer yandan da sevgilisine ÅŸarkÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Videoda Dewan'Ä±n karnÄ±nÄ±n iyice belirginleÅŸmiÅŸ olmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

KÃ¼vette uzanan hamile sevgiliye serenat: Biraz Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, bu doÄŸuracaÄŸÄ±m son bebek olacak

BÄ°R DAHA BEBEK DOÄžURMAYACAK
Dewan, daha Ã¶nce de Romper dergisine karnÄ± burnunda ÅŸekilde kapak pozlarÄ± verdi. O sÄ±rada da niÅŸanlÄ±sÄ± Steve Kazee ile birlikte bebeÄŸin cinsiyetini doÄŸuncaya kadar Ã¶ÄŸrenmemeye karar verdiklerini anlattÄ±.

Dewan, ayrÄ±ca bunun son hamileliÄŸi olduÄŸunu ve bir daha anne olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.Â 

Bu kararÄ± yÃ¼zÃ¼nden de biraz sevindiÄŸini biraz Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi Jenna Dewan.Â 

KÃ¼vette uzanan hamile sevgiliye serenat: Biraz Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, bu doÄŸuracaÄŸÄ±m son bebek olacak


Bu arada bu yeni doÄŸacak bebek Kazee'nin ikinci, Dewan'Ä±n ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu olacak. Jenna Dewan eski eÅŸi Channing Tatum ile evliliÄŸinden ÅŸu anda 10 yaÅŸÄ±nda olan Everly adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.ÂSteve Kazee ile ilk Ã§ocuklarÄ± olarn Callum ise 3 yaÅŸÄ±nda.Â 

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KÃ¼vette uzanan hamile sevgiliye serenat: Biraz Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, bu doÄŸuracaÄŸÄ±m son bebek olacak

DOSTÃ‡A AYRILDILAR
Jenna Dewan ilk evliliÄŸini 2009 ile 2018 arasÄ±nda Channing Tatum ile yaptÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok mutlu gÃ¶rÃ¼nen Ã§iftin ayrÄ±lÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ± da o dÃ¶nemde olay olmuÅŸtu.Â 

Dewan ve Tatum ortak aÃ§Ä±klamalarÄ±nda " AslÄ±nda deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmadÄ±. Birbirimizi hala Ã§ok seviyoruz. Ama aÅŸk bizi bambaÅŸka bir yola gÃ¶tÃ¼ren gÃ¼zel bir macera haline geldi" diyerek aralarÄ±ndaki iliÅŸkinin ÅŸekil deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶ylediler.

AralarÄ±nda herhangi bir kavga ya da sorun yaÅŸanmadan boÅŸandÄ± Ã§ift. Zaten ayrÄ±lÄ±rken de birbirlerinin iyi arkadaÅŸÄ± olmaya ve birbirlerinin hayatlarÄ±nÄ± gÃ¼zelleÅŸtirmeye sÃ¶z vermiÅŸlerdi.

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US Weekly'ye yaptÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamada ayrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen kÄ±zlarÄ±yla birlikte hala bir aile olduklarÄ±nÄ± belirtti Tatum ve Dewan. Ve tabii ki kÄ±zlarÄ± iÃ§in iyi birer ebeveyn olma kararÄ±nÄ±n da bir kez daha altÄ±nÄ± Ã§izdiler.

KÃ¼vette uzanan hamile sevgiliye serenat: Biraz Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, bu doÄŸuracaÄŸÄ±m son bebek olacak

Channing Tatum bir sÃ¼re ÅŸarkÄ±cÄ± Jessie J ile aÅŸk yaÅŸadÄ±. Son olarak da 2021 yÄ±lÄ±ndan bu yana flÃ¶rt ettiÄŸi Zoe Kravitz ile niÅŸanlandÄ±.Â Â 

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#Jenna Dewan#Channing Tatum#Steve Kazee

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