Jale Aylanç kimdir, hangi dizilerde oynadı? Jale Aylanç'ın hayatı hakkında bilgiler
Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç, 72 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası ‘ Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun’ sözleriyle duyurdu. Vefat haberi ardından Jale Aylanç'ın hayatına dair bilgiler bilgiler merak konusu oldu.Peki, Jale Aylanç kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Jale Aylanç 23 Mart 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi’nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.
Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan Jale Aylanç , TRT’nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Mefisto / Ms. Efeli – 1990
Ayaktakımı Arasında / Kvaşnia – 1990
Yusuf ile Menofis / Oyuncu – 1989
Rol Aldığı diziler:
Dengi Dengine (2019)
Yeşil Deniz (Hafize, 2014-2015)
Suskunlar (Ümran, 2012)
Gece Sesleri (Satı, 2008)
Beni Unutma (Cennet, 2008)
Yeni Evli (2007)
Nazlı Yarim (2007)
Hayat Türküsü (Kumru, (Kumru Nine, 2006)
Fırtına (Emine, 2006)
Bizim Evin Halleri (2000)
Tersine Akan Nehir (1996)
Yukarı Karakısık (1993)
Rol Aldığı Sinema Filmleri:
İlk Öpücük (Lemide, 2017)
Unutursam Fısılda (2014)
Sonsuz Bir Aşk (Ferize Ana, 2014)
Olur Olur! (Ali’nin Annesi, 2014)
Ben Bir İnsan (2002)
Düttürü Dünya (Gülsüm, 1988)
Kırlangıç Fırtınası (Melek, 1985)
Bir Yudum Sevgi (Fabrika Çalışanı, 1984)
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