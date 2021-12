Jada Pinkett Smith: Bir gÃ¼n banyodaydÄ±m ve avucum dÃ¶kÃ¼len saÃ§larÄ±mla doldu

Haberin Devamı

HASTALIK YÜZÜNDEN SAÇLARINI KAYBETTİ

Son dönemde kocası Will Smith ile birlikte kamera karşısına geçip evlilikleriyle ilgili tartışmalı açıklamalar yapan Jada Pinkett Smith, bu kez sağlık sorununu masaya yatırdı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

'SORU SORMAMANIZ İÇİN...'

"Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gün aniden oldu" diye her şeyin başlangıcını anlattı. Videoda takipçilerine "Alopesi ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasındaki bir izi göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: " İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim."

'BİZ ARKADAŞ OLACAĞIZ'

Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan Jada Pinkett Smith, kimsenin "beyin ameliyatı geçirdiğini düşünmemesini" istediğini söyledi. Sonunda da "alopesi ve ben arkadaş olacağız" diye konuştu.

'AVUCUM DÖKÜLEN SAÇLARIMLA DOLDU'

Jada Pinkett Smith, saç kaybıyla ilgili ilk açıklamalarını 2018 yılında Red Table Talk adlı programında yapmıştı. Bu sorunun nasıl başladığını da şöyle anlatmıştı: "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." Pinkett Smith, o süreçte daha kısa saç modellerini denediğini bazen de saçını örttüğünü anlattı.

'ELMASLARLA SÜSLEYECEĞİM'

Sonunda da saçını kazıtmaya karar verdi Jada Pinkett Smith. Bu konuda da kızı Willow'un kendisine cesaret verdiğini anlattı. Pinkett Smith, saçında hastalıktan etkilenen bölgeyi göstererek oraya elmaslar dizip kaç yapacağını da esprili bir şekilde anlattı.

ALOPESİ AREATA NEDİR? Tıpta alopesi areata halk arasında da saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır.Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.

BİRÇOK ÜNLÜ AYNI SORUNU YAŞADI: SÜREKLİ PERUK TAKMIŞ

Alosepi, gösteri dünyasında sadece Jada Pinkett Smith'e etkilemedi. Zaman zaman birçok ünlü bu sorunla mücadele etti. Viola Davis, bu hastalıktan etkilenen ünlüler arasında. Bir röportajında yaşadığı saç kaybı yüzünden sık sık peruk kullandığını anlatmıştı Davis.

HENÜZ 13 YAŞINDAYDI

Bir süre önce dağıldıklarını açıklayan Little Mix adlı müzik grubunun üyelerinden Jesy Nelson da henüz 13 yaşındayken saçlarının tutam tutam döküldüğünü yapılan tetkiklerden sonra alopesiye yakalandığının ortaya çıktığını anlatmıştı. Nelson, bu soruna o yaşta bile olsa yaşadığı stresin neden olduğunu sözlerine eklemişti.

STRES KAYNAKLI

Bir döneme damgasını vuran model Tyra Banks da alopesi sorunu yaşayan ünlüler arasında yer alıyor. O da yaşadığı stresin alopesiye yol açtığını anlatmıştı.

NEREDEYSE KARİYERİNİ BİTİRİYORDU

Rol aldığı Coronation Street adlı diziyle şöhrete kavuşan aktör Sean Ward, bir dönem alopesi yüzünden neredeyse kariyerini bitirmeye karar verdiğini anlatmıştı. Fakat o da daha sonra bu sorundan kurtuldu.

SAÇINI SÜREKLİ KAZITIYOR

İngiliz sunucu Gail Porter da alopesi nedeniyle çok fazla saç kaybetti. O da çareyi tüm saçını kazıtmakta buldu. Uzun süre o şekilde kamera karşısına geçen Porter, gördüğü tedavinin ardından tekrar saçlarını uzattı. Fakat sonra artık alameti farikası haline gelen kazınmış saçlarına geri dönmeye karar verdi.

AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Jada Pinkett Smith ile eşi Will Smith, bir süredir "açık evlilik" sürdürdükleri de dahil özel hayatlarıyla ilgili birçok ayrıntıyı basına verdikleri röportajlarda gözler önüne serdikleri için eleştiri konusu olmuştu. Gazetecilerin artık çiftle bu tür röportajlar yapmasını istemeyen Dexter Morales adlı sosyal medya kullanıcısı bir imza kampanyası başlattı. Morales'in Change.org'da "Will ve Jada Smith ile röportaj yapmayı bırak!" sloganıyla 26 Kasım'da başlattığı kampanya için şu ana kadar 2500'den fazla imza toplandı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Morales kampanyayı başlatma nedenini açıklamadı ama imzalayanlar, ünlü çiftin özel hayatının mahrem detaylarını ifşa etme eğiliminden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Bir kullanıcı, "Bu çift hakkında öğrendiğim her şey benim isteğim dışında. Bizi rahat bırakın" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı da "Dürüst olmak gerekirse bu çok fazla. Ünlüler genellikle bilmek istediğimizden daha fazla bilgi paylaşmazlar, ancak bu çift gerçekten bir istisna. İlgi odağından biraz uzaklaşmaları gerekiyor" diye yazdı.

1997 YILINDAN BU YANA EVLİLER

1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, geçen eylül ayında evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddialarına yanıt verdi. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" diye konuştu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti.

'JADA, GELENEKSEL EVLİLİĞE İNANMIYORDU'

"Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı. Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü" diyen Smith "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Will Smith "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik. Ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk" dedi.

'BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK'

Jada Pinkett Smith, geçen yıl rap'çi August Alsina ile kısa bir gönül ilişkisi yaşamıştı. Hatta bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkında da şunları söyledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık. Ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık."

İKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Will Smith ile Jada Pinmett Smith'in evliliğinden 23 yaşında Jaden ve 20 yaşında Willow adlı iki tane çocuğu bulunuyor. Smith'in eski eyi Sheree Zampino'dan da şu anda 28 yaşında olan Trey adında bir çocuğu daha var.