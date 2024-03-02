Düğün dernek nerede, onlar da hemen orada.... Kızını da şimdiden bu hayata alıştırıyor

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"Tören" dedik çünkü bu gösterişli eğlence, düğün deseniz değil, kına deseniz hiç değil... Kelimenin tam anlamıyla dört ay sürecek olan ve daha şimdiden yılın düğünü olarak nitelendirilen zincir kutlamanın ilk halkası. Ya da biz buna 'düğün öncesi düğün' diyelim ki bu en doğru tanımlama olur.

Bu düğün içinde düğünün konukları da öyle kayıtsız kalınacak türden değil. Hayatlarını birleştirmeye hazırlanan iki gencin aileleri de dünyanın sayılı zenginlerinden olunca müzik, sinema, sosyete ve iş dünyasının ünlüleri de akın akın meraklıların gözlerini ayıramadığı bu törene gitti.

Dünyanın neresinde kutlama, düğün gibi etkinlik varsa Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner de orada. Çift, bu büyük eğlenceden de geri kalmadı.

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Kutlamadan yansıyan ilk görüntülere bakılırsa da daha şimdiden coşku ve mutluluk zirve yapmış durumda.

Şimdi bir bakalım bu dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren üç gün üç gecelik eğlence nerede yapılıyor ve kimler orada.

ÇON ZENGİN İKİ HİNTLİ İŞ İNSANI ÇOCUKLARINI EVLENDİRİYOR

Aslında iş dünyasının önde gelen iki ismi Hindistanlı Mukesh Ambani ile eşi Nita Ambani'nin en küçük oğlu Anant ile yine Hindistan'ın en zengin iş insanlarından Shri Viren Merchant'ın kızı Radhika Merchant önümüzdeki temmuz ayında hayatlarını birleştirecekler.

İşte bugün dünyanın en tanınmış isimlerini bir araya getiren üç gün üç gecelik eğlence de onların şerefine düzenleniyor.

Hindistan'ın Jammanagar kentinde gerçekleşen kutlama dün başladı. Ünlü şarkıcı Rihanna; partinin ilk gününe şarkılarıyla renk kattı. Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre de milyonlarca doları kasasına koydu.

Ama bunun dışında partinin konukları arasında başka tanıdık isimler de var. Öyle ki bu ünlü konuklar neredeyse gelin Radhika ile damat Anant'ı bile gölgede bıraktı.

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Bu konuklar arasında dünyanın neresinde, hangi zenginin ya da ileri gelenin bir düğünü olsa başta gelen konuklar arasında yer alan Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner var.

Son olarak geçen haziran ayında Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününde görülen Ivanka bu kez de ışıltılı ve yerel çizgiler taşıyan kostümleri içinde Hindistan'da görüntülendi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı olan Ivanka ile kocası Jared Kushner'e bu kez üç çocukları arasında en büyüğü olan tek kızları Arabella da eşlik etti.

Mavi elbisesi içinde daha şimdiden gelecekte katılacağı partilere ilk adımını da atmış oldu küçük Arabella.

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ZUCKERBERG VE EŞİ DE ORADA: Hindistan'daki kutlamanın bir başka ünlü konuğu da Mark Zuckerberg ile eşi Priscilla Chan oldu.





GELİN VE DAMADIN TEŞEKKÜR KONUŞMASI: Eğlencenin ilk gününde gelin Radhika Merchant ile damat Anant Ambani, sahneye çıkıp konuklarına bir teşekkür konuşması yaptı ve mutluluklarını paylaştı. Kutlama, çeşitli etkinliklerle 3 Mart akşamına kadar sürecek.





Rihanna, kutlamanın ilk gecesine şarkılarıyla renk kattı. Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre de bunun karşılığında milyonlarca dolar kazandı.





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ÜÇ GÜN ÜÇ GECE EĞLENCE

Bütün bu ünlü konuklar 1 Mart'ta başlayacak olan parti için Hindistan'ın Jammanagar kentinde buluştu. Fakat sanmayın ki bu eğlenceye dair hiçbir kural yok.



Düğün sahipleri katılacak konuklar için bir dizi kısıtlama getirdi. Hatta üç günlük parti için çok katı bir giyim kuşam kuralları listesi de gönderildi konuklara.

Konuklar üç günlük partinin yapılacağı kente tarifeli uçak saferleri ya da feribotla ulaştı. Ayrıca eğlenceye gidecek konuklara çift başına üç bavuldan fazlasını getirmemeleri de söylendi.

Hindistan basınına göre partiye davetli olan bir konuk hafta sonu boyunca özel çamaşır yıkana birimini kullanacak. Ayrıca konuklar hızlı ütüleme servisinden de faydalanacak.

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2 BİN 500 ÇEŞİT MENÜ

Konukların yiyecekleri ise ayrı bir alem. Kentteki lüks Jardin Hotel, partinin konukları izin sadece Hindistan değil Japon, Meksika ve Tayvan mutfağı da dahil dünyanın çeşitli bölgelerinden bir seçki hazırladı. Hindistan basınına göre tam 2 bin 500 çeşit menü konukların beğenisine sunulacak.

Kahvaltı için konuklar, 75 seçenek içinden beğendiklerini seçecek. Öğle yemeği izin 225, akşam yemeği için ise 275 çeşit yiyecek hazırlanacak.

Gece yarısından sonra gerçekleşecek özel yemek için ise 85 çeşit sunulacak konuklara.

GİYİM KUŞAM İÇİN DOKUZ SAYFALIK KURALLAR KİTAPÇIĞI HAZIRLANDI

Buraya kadar bütün ayrıntılar böyle. Bu kutlama ilgili daha çarpıcı olan başka bir ayrıntı daha var ki duyanları gerçekten şaşırtıyor.

Damat Anant Ambari ile gelin Radhika Merchant, konukları için dikkate almaları gereken dokuz sayfalık bir giyim kuralları listesi hazırladı.

Bu kuralları kısaca özetlemek gerekirse... İlk günkü kokteyl parti için konuklarına bu ortama uygun giysiler içinde olmak zorunda.

İkinci gün ilk olarak bir hayvan barınağına ziyaret var. Orada günlük rahat kıyafetler giyilmesi gerekiyor.

BÜTÜN AYRINTILAR KONUKLARA BİLDİRİLDİ

Aynı günün sonunda Mela Rogue Festivali yer alıyor. Buna uyum sağlamak için konuklardan da göz kamaştırıcı kıyafetler giymeleri istendi.

Üçüncü gün bölgede yerel bir gezinti var. Genç çiftin yayınladığı giyim kuralları listesine göre konuklardan günlük şık giysiler giymeleri bekleniyor.

Akşamki eğlencede ise herkesin Hindistan'ın yerel renklerini ve çizgilerini yansıtan giysiler içinde olması istendi.

ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ TANIŞIYORLAR

Gelin ile damadı biraz tanımak gerekirse... 29 yaşındaki gelin Radhika Merchant, milyarder bir babanın kızı.

Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan Radhika ile evleneceği 28 yaşındaki Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.

Damat Anant Ambani de yine ülkenin önde gelen milyarderlerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu.

İki genç de böylesine zengin ailelere mensup olurca düğün öncesi parti bile kadar gösterişli oluyor. Önümüzdeki temmuz ayında yapılacak düğünün nasıl olacağını ise bütün dünya 12 Temmuz'da görecek.

SU GİBİ PARA AKITIYOR

Bu arada damadın milyarder babası Mukesh Ambani, bu üç günlük parti için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı.

2018 yılında kızının düğünü için 100 milyon dolyar harcayan Ambani en küçük oğlu Anant için de belli ku bundan daha fazla harcama yapacak.

Düğün kutlamaları 1 Mart'ta Ambani'nin memleketi olan Gujaratdaki 3 bin dönümlük bir bahçede yapılacak partiyle başladı.

Söylenenlere göre bahçede 10 milyondan fazla ağaç ve Asya kıtasının en büyük mango yetiştirme alanı yer alıyor.

Ayrıca Abani ailesinin hayvan barınağı da bu arazide yer alıyor. Ki partinin ikinci gününde buraya bir de gezi düzenlendi.