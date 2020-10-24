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Itır Esen: Dudaklarımın doğal hali
Itır Esen önceki gün City’s Nişantaşı çıkışında görüntülendi.
Genç model muhabirlerin, “Dudaklarınızda herhangi bir estetik işlemi var mı?” sorusuna, “Dudaklarım dolgu değil, doğal hali bu. Kalem sürdüm, o yüzden böyle görünüyor” diye cevap verdi.
Kadınlarda kemik erimesinin önüne geçmek için önerilerHem kadınlar hem de erkekler yaşamları boyunca biriktirmiş oldukları kemik kütlesini zamanla kaybederler. Ancak bu kayıp kadınlarda daha fazladır. Hamilelik, emzirme ve menopoz oldukça kritik süreçler… Peki, ama kemik kaybının önüne geçmek için neler yapmak gerekir? Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Şahin Zeteroğlu anlatıyor…(Sponsorlu İçerik)
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