MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriItır Esen: Dudaklarımın doğal hali
GeriMagazin Itır Esen: Dudaklarımın doğal hali
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 24.10.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Itır Esen: Dudaklarımın doğal hali

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Itır Esen: Dudaklarımın doğal hali
Abone Olgoogle-news

Itır Esen önceki gün City’s Nişantaşı çıkışında görüntülendi.

Genç model muhabirlerin, “Dudaklarınızda herhangi bir estetik işlemi var mı?” sorusuna, “Dudaklarım dolgu değil, doğal hali bu. Kalem sürdüm, o yüzden böyle görünüyor” diye cevap verdi.

Itır Esen: Dudaklarımın doğal hali


Kadınlarda kemik erimesinin önüne geçmek için önerilerHem kadınlar hem de erkekler yaşamları boyunca biriktirmiş oldukları kemik kütlesini zamanla kaybederler. Ancak bu kayıp kadınlarda daha fazladır. Hamilelik, emzirme ve menopoz oldukça kritik süreçler… Peki, ama kemik kaybının önüne geçmek için neler yapmak gerekir? Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Şahin Zeteroğlu anlatıyor…(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

Detaylı bilgi için...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle