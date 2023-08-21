İşte Metin Şen’in yeni aşkı!

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Ünlü işadamı, önceki gün Bodrum Park Şamdan’a Metin Arolat’ı dinlemeye gidince ilişkisi de açığa çıktı!



Sarışın bir kadınla sahnenin yanında el ele arzı endam eden Metin Şen’in bu görüntüsü kameralara takılınca araştırdım ve yanındaki gizemli kadının kim olduğunu öğrendim!

Yanındaki isim, cemiyetin yakından tanıdığı Seçil Sırmacı . Daha önce Uğur Güven’le aşk yaşayarak adını kamuoyunda duyuran Sırmacı, belli ki taze bekarın gönlünü çelmeyi başarmış. Cemiyet hayatından dostlarının yanında yeni sevgilisiyle el ele gezecek kadar ilişkileri ilerlemiş demek ki...

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Al Pacino’nun hocasından ders aldı

Melisa Berberoğlu, yaz tatilini Viyana’da oyunculuk kampında geçirdi. “Üç Kız Kardeş” dizisiyle büyük çıkış yakalayan Berberoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun.

Ana dili gibi İngilizce ve Almanca bilen, oyun çevirileri yapan oyuncu, Meisner Acting Academy’de ünlülerin hocası Steven Ditmyer’den ders aldı.

Al Pacino, Sam Waterston, Dianne Wiest ve Blythe Danner gibi yıldızların birlikte çalıştığı Ditmyer, dünyanın her yerinden gelen genç öğrencilere kendi özgün tekniğini öğretti.

Bu kez kız babası olacak

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Serdar Aziz’in ikinci kez baba olma heyecanını yaşadığını ilk benden duymuştunuz. 2014’te evlenen Tuğçe-Serdar Aziz çiftinin 6 yaşında Yaman Ali adında bir oğlu var. Duyduğuma göre çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş. Bu kez bir kızları olacakmış...

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Açılışta bir araya geldiler

Ali Doğan liderliğindeki Doğan Sigorta Brokerliği ve Reasürans, unutulmaz bir anıya şahitlik etti. 42’nci yılını coşkuyla selamlayan bu köklü kuruluş, modern ve yenilikçi yeni merkezinin kapılarını davetle açtı.

Açılış davetine işadamı Murat Ülker, TBMM Meclis Başkan Vekili Celal Adan, sanayici Şaban Gülbahar ile eski müsteşar Mert Kansin gibi saygın isimler katıldı. Bu özel etkinlik, büyük başarıların gururla taçlandırıldığı bir gün oldu.

Beşiktaşlılar Nişantaşı’nda buluştu

Beşiktaş camiası, önceki akşam Nişantaşı’ndaki Cabbar’da bir araya geldi. Oldukça keyifli geçen yemekte; BJK İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyeleri Murat Kılıç, Ali Bayrak, Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal, Barış Dillioğlu, Seyit Ateş ve birçok Beşiktaşlı vardı.

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Birçok marka da amatör branşlara destek sözü verdi.