Ä°ÅŸte geceye damga vuran film... Bu kez boynu bÃ¼kÃ¼k geldi... ÃœzgÃ¼nÃ¼m, karÄ±m gelemedi

Galler Prensi William'ın patronu olduğu British Film Academy (İngiliz Film Akademisi) tarafından düzenlenen tören gecesinin son dönemde zor günlerden geçen İngiliz kraliyet ailesi için de ayrı bir önemi vardı.

Her yıl eşi Kate Middleton ile birlikte törene katılan William, bu kez tek başına olacak. Geçen ay karın bölgesinden ciddi bir operasyon geçiren Galler Prensesi Kate Middleton bu kez gecede eşiyle birlikte yer alamadı.

William, geceye katılan sanatçılarda tanışıp sohbet etti. O arada da "Kate gelemediği için özür dilerim" dedi.

Önce BAFTA gecesinde kazananlara sonra da kırmızı halıdan yansıyan renkli görüntülere bir bakalım. İşte gecenin yıldızları...

En iyi film: Oppenheimer

En iyi kadın oyuncu: Winner: Emma Stone - Poor Things

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr - Oppenheimer

En iyi yönetmen: Oppenheimer - Christopher Nolan

Yükselen yıldız: Mia McKenna-Bruce

Yabancı dilde en iyi film: The Zone of Interest

En iyi animasyon: The Boy and the Heron

En iyi belgesel: 20 Days In Mariupol

En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction

En iyi orijinal müzik: Oppenheimer

En iyi makyaj ve saç: Poor Things

En iyi kostüm tasarımı: Poor Things

En iyi ses: The Zone of Interest

En iyi sinematografi: Oppenheimer

En iyi kurgu: Oppenheimer

BAFTA gecesinde bir de tarih yazıldı. O gece tarihe geçen isim ise gecenin yıldızı Oppenheimer'ın oyuncusu Robert Downey Jr. oldu.

Filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Downey Jr, tam 31 yıl sonra ikinci kez aynı ödüle değer görüldü.

Oyuncu, aynı ödülü 1993 yılında Charlie Chaplin'i canlandırdığı film ile en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında BAFTA kazanmıştı.



Cillian Murphy, gecede en iyi erkek oyuncu dalında BAFTA'ya değer görüldü...

BAFTA kazananları bir yana gecenin en renkli anları kırmızı halıda yaşandı. İşte gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyan görüntüler.

Her yıl BAFTA törenine eşi Kate Middleton ile katılan Prens William, bu kez yalnız başınaydı. Yine de görünümüne ve yüz ifadesine bakılırsa işler yolunda, karısı iyileşiyor.

Prens William, bir ara ünlü oyuncu Cate Blanchett ile derin bir sohbete daldı.

Gelin törene ilk gelen konuklara ve kırmızı halıdan yansıyan görüntülere bir bakalım.

Ünlü oyuncu Cate Blanchett, her zamanki tarzından ödün vermedi. Bu kez seçtiği renk bordo oldu.

Naomi Campbell, top model tanımını sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gecede ona Suudi Arabistanlı yapımcı Mohamed Al Turki eşlik etti.

Claire Foy, açık renk giyinmeyi tercih etti.

Yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox, karısı Tracy Pollan ile birlikte törendeydi.







Emma Stone, gece için turuncu bir kıyafet giydi.

Emily Blunt'un ten rengi şıklığı.

Margot Robbie, iki renk kıyafetiyle kırmızı halıda. Güzel oyuncu siyah giyse de bu sezonun iddialı filmi Barbie'nin rengi olan pembeden vazgeçmedi.

Florence Pugh, her zamanki gibi yine riskli bir elbise giydi.

Ella Hunt'ın iddialı şıklığı.

Carey Mulligan siyah bir şıklık sergiledi.

Rosemund Pike'in kıyafetinin çizgilerinde 50'li ve 60'lı yılların esintileri vardı.





Bryce Dallas Howard gece için gümüş rengi bir elbise seçti.

Genç oyuncu Amelia Gething'in romantik beyaz kıyafeti.

Emily in Paris dizisinin yıldızı, ünlü müzisyen Phil Collins'in kızı Lily iki renk giyindi.

Molly Simms de gece için iki renk kıyafet seçen ünlülerden biri oldu.

Talia Storm, kızıla boyattığı saçlarıyla ilk kez BAFTA kırmızı halısına çıktı.

Gecenin en iddialı rengini ise genç şarkıcı Dua Lipa taşıyordu. Son dönemde genç oyuncu Callum Turner ile aşkıyla konuşulan Lipa, elbisesinin ateş kırmızı rengiyle sanki aşkını ilan ediyordu...

Robert Downey JR, eşiyle birlikte kırmızı halıya çıktı... Ünlü oyuncu neşeli hareketleriyle dikkat çekti.

Son dönemde Gigi Hadid ile aşkıyla konuşulan Bradley Cooper kırmızı halıda yalnız başınaydı.

Bir süredir Emma Corin ile aşk yaşayan Rami Malek de kırmızı halıda yalnız poz vermeyi tercih etti.

Malek'in sevgilisi Emma Corrin de kırmızı halıda tek başına poz verdi. The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandırarak tanınan oyuncu her zamanki gibi ilginç bir kıyafet giydi.

Corrin'in görünümünün en çok dikkat çeken yanlarından biri de kısacık saçlarının üzerine yerleştirdiği tüldü.

The Crown dizisinde Kate Middleton'ı canlandıran genç oyuncu Meg Bellamy, derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Sophie Ellix Baxtor şeffaf siyah kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

Paul Mescal, gecenin şık erkek yıldızlarından biriydi.

Cilian Murphy ve Andreq Scott kırmızı halıda iki renkli bir görüntü sergiledi.

Phoebe Dynevor'ın elbisesinin kuyruğunu taşımak için yardım gerekti.