Ä°ÅŸte geceye damga vuran film... Bu kez boynu bÃ¼kÃ¼k geldi... ÃœzgÃ¼nÃ¼m, karÄ±m gelemedi

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Galler Prensi William'Ä±n patronu olduÄŸu British Film Academy (Ä°ngiliz Film Akademisi) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen tÃ¶ren gecesinin son dÃ¶nemde zor gÃ¼nlerden geÃ§en Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in de ayrÄ± bir Ã¶nemi vardÄ±.

Her yÄ±l eÅŸi Kate Middleton ile birlikte tÃ¶rene katÄ±lan William, bu kez tek baÅŸÄ±na olacak. GeÃ§en ay karÄ±n bÃ¶lgesinden ciddi bir operasyon geÃ§iren Galler Prensesi Kate Middleton bu kez gecede eÅŸiyle birlikte yer alamadÄ±.

William, geceye katÄ±lan sanatÃ§Ä±larda tanÄ±ÅŸÄ±p sohbet etti. O arada da "Kate gelemediÄŸi iÃ§in Ã¶zÃ¼r dilerim" dedi.

Ã–nce BAFTA gecesinde kazananlara sonra da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan yansÄ±yan renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bir bakalÄ±m. Ä°ÅŸte gecenin yÄ±ldÄ±zlarÄ±...

En iyi film: Oppenheimer

En iyi kadÄ±n oyuncu: Winner: Emma Stone - Poor Things

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer

En iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

En iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu: Robert Downey Jr - Oppenheimer

En iyi yÃ¶netmen: Oppenheimer - Christopher Nolan

YÃ¼kselen yÄ±ldÄ±z: Mia McKenna-Bruce

YabancÄ± dilde en iyi film: The Zone of Interest

En iyi animasyon: The Boy and the Heron

En iyi belgesel: 20 Days In Mariupol

En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction

En iyi orijinal mÃ¼zik: Oppenheimer

En iyi makyaj ve saÃ§: Poor Things

En iyi kostÃ¼m tasarÄ±mÄ±: Poor Things

En iyi ses: The Zone of Interest

En iyi sinematografi: Oppenheimer

En iyi kurgu: Oppenheimer

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BAFTA gecesinde bir de tarih yazÄ±ldÄ±. O gece tarihe geÃ§en isim ise gecenin yÄ±ldÄ±zÄ± Oppenheimer'Ä±n oyuncusu Robert Downey Jr. oldu.

Filmdeki performansÄ±yla en iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan Downey Jr, tam 31 yÄ±l sonra ikinci kez aynÄ± Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Oyuncu, aynÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ 1993 yÄ±lÄ±nda Charlie Chaplin'i canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± film ile en iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu dalÄ±nda BAFTA kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Cillian Murphy, gecede en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda BAFTA'ya deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼...

BAFTA kazananlarÄ± bir yana gecenin en renkli anlarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte gecenin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan objektiflere yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler.

Her yÄ±l BAFTA tÃ¶renine eÅŸi Kate Middleton ile katÄ±lan Prens William, bu kez yalnÄ±z baÅŸÄ±naydÄ±. Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne ve yÃ¼z ifadesine bakÄ±lÄ±rsa iÅŸler yolunda, karÄ±sÄ± iyileÅŸiyor.

Prens William, bir ara Ã¼nlÃ¼ oyuncu Cate Blanchett ile derin bir sohbete daldÄ±.

Gelin tÃ¶rene ilk gelen konuklara ve kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bir bakalÄ±m.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu Cate Blanchett, her zamanki tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermedi. Bu kez seÃ§tiÄŸi renk bordo oldu.

Naomi Campbell, top model tanÄ±mÄ±nÄ± sonuna kadar hak ettiÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Gecede ona Suudi ArabistanlÄ± yapÄ±mcÄ± Mohamed Al Turki eÅŸlik etti.

Claire Foy, aÃ§Ä±k renk giyinmeyi tercih etti.

YÄ±llardÄ±r Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden Michael J. Fox, karÄ±sÄ± Tracy Pollan ile birlikte tÃ¶rendeydi.







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Emma Stone, gece iÃ§in turuncu bir kÄ±yafet giydi.

Emily Blunt'un ten rengi ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±.

Margot Robbie, iki renk kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da. GÃ¼zel oyuncu siyah giyse de bu sezonun iddialÄ± filmi Barbie'nin rengi olan pembeden vazgeÃ§medi.

Florence Pugh, her zamanki gibi yine riskli bir elbise giydi.

Ella Hunt'Ä±n iddialÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±.

Carey Mulligan siyah bir ÅŸÄ±klÄ±k sergiledi.

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Rosemund Pike'in kÄ±yafetinin Ã§izgilerinde 50'li ve 60'lÄ± yÄ±llarÄ±n esintileri vardÄ±.





Bryce Dallas Howard gece iÃ§in gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi bir elbise seÃ§ti.

GenÃ§ oyuncu Amelia Gething'in romantik beyaz kÄ±yafeti.

Emily in Paris dizisinin yÄ±ldÄ±zÄ±, Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Phil Collins'in kÄ±zÄ± Lily iki renk giyindi.

Molly Simms de gece iÃ§in iki renk kÄ±yafet seÃ§en Ã¼nlÃ¼lerden biri oldu.

Talia Storm, kÄ±zÄ±la boyattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla ilk kez BAFTA kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Gecenin en iddialÄ± rengini ise genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Dua Lipa taÅŸÄ±yordu. Son dÃ¶nemde genÃ§ oyuncu Callum Turner ile aÅŸkÄ±yla konuÅŸulan Lipa, elbisesinin ateÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± rengiyle sanki aÅŸkÄ±nÄ± ilan ediyordu...

Annem bana 'tesisatÃ§Ä± ol' derdi... Onu dinlemedim, risk aldÄ±m!

Robert Downey JR, eÅŸiyle birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu neÅŸeli hareketleriyle dikkat Ã§ekti.

Son dÃ¶nemde Gigi Hadid ile aÅŸkÄ±yla konuÅŸulan Bradley Cooper kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yalnÄ±z baÅŸÄ±naydÄ±.

Bir sÃ¼redir Emma Corin ile aÅŸk yaÅŸayan Rami Malek de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yalnÄ±z poz vermeyi tercih etti.

Malek'in sevgilisi Emma Corrin de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da tek baÅŸÄ±na poz verdi. The Crown dizisinde Prenses Diana'yÄ± canlandÄ±rarak tanÄ±nan oyuncu her zamanki gibi ilginÃ§ bir kÄ±yafet giydi.Â

GÃ¼zel oyuncuyu bir gÃ¶ren dÃ¶nÃ¼p bir daha baktÄ±: KeÅŸke ÅŸaka olsaydÄ±!

Corrin'in gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken yanlarÄ±ndan biri de kÄ±sacÄ±k saÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi tÃ¼ldÃ¼.

The Crown dizisinde Kate Middleton'Ä± canlandÄ±ran genÃ§ oyuncu Meg Bellamy, derin yÄ±rtmacÄ±yla dikkat Ã§ekti.

Ucuzluktan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan bir Ã¶ÄŸrenciydi: Kate'in 'sihirli parmaklarÄ±' uzandÄ±, hayatÄ± deÄŸiÅŸti

Sophie Ellix Baxtor ÅŸeffaf siyah kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

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Paul Mescal, gecenin ÅŸÄ±k erkek yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi.

Cilian Murphy ve Andreq Scott kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da iki renkli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

YÄ±lÄ±n filminin setinde neler yaÅŸanmÄ±ÅŸ neler! Tam ikimiz de soyunmuÅŸtuk ki kamera bozuldu

Phoebe Dynevor'Ä±n elbisesinin kuyruÄŸunu taÅŸÄ±mak iÃ§in yardÄ±m gerekti.Â

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