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Haber Giriş: 26.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Işın Karaca ile Demet Akalın arasında eski eş krizi

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Işın Karaca ile Demet Akalın arasında eski eş krizi
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Zaman zaman küskünlükler yaşayan Işın Karaca’yla Demet Akalın’ın arasına yine kara kedi girdi.

Geçtiğimiz günlerde önce Okan Kurt, ardından Demet Akalın yeni yaşlarını evde yakın arkadaşlarıyla beraber kutlamıştı. İki kutlamaya da davet edilmeyen Karaca, Akalın’a kırgınlığını bir WhatsApp mesajıyla dile getirdi. İddiaya göre Karaca’nın kırgınlığının asıl sebebi, Okan Kurt’un doğum gününe kendisi çağrılmazken eski eşi Tuğrul Odabaş’ın davet edilmiş olması.

 

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