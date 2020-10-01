iRobot’la Bir Haftanın Ardından

İlk olarak iRobot’la gayet keyifli bir hafta geçirdiğini aktaran Görkem, ilk denemenin ardından ürüne hayran kaldığını dile getirdi. Satın alma karar sürecinde birçok kullanıcının merak ettiği “Evim iRobot için uygun mu?” sorusunun, kalabalık ve farklı yüzeylere sahip bir evde dahi sorun yaratmayacağını Görkem’in evinde bizzat deneyimlemiş olduk.

Yoğun iş temposundan ve temizliğe vakit ayıramamaktan şikayet eden kişiler için çok uygun bir ürün olduğunu belirten Görkem, evden çıkmadan önce Roomba’yı çalıştırarak eve her döndüğünde tertemiz bir zemin ve şarj istasyonunda bir sonraki göreve hazır bir robotla karşılaşmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Roomba’nın ilk temizliğin ardından evi tanıyor ve bir sonraki temizlik seanslarında verimliliğinin artıyor olması Görkem’in ilk dikkatini çeken özelliklerden olmuş. iRobot Roomba’nın mutfak ve banyo dolaplarının altı gibi ulaşılması zor noktalardaki performansı da Görkem’in en işlevsel bulduğu özelliklerden biri olmuş.

Bu ziyaretimiz sırasında Roomba ile geçen bir haftanın ardından Görkem’in evinin artık gayet temiz olduğunu söyleyebilir, en pasaklı ünvanını ondan gönül rahatlığıyla alabiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere.

(İlandır)