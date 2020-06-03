İrem Derici: Beni kıskanıyorlar

-Kendimi sevip kendimle barışmam biraz zaman aldı. Şimdi kendimi büyük seksi buluyorum. Ben de Teoman'daki karizma var.

-Kendimde değiştirmek istediğim hiçbir şey yok. Ayak tırnağımdan saç telime kadar kendime aşığım. Ben değişmeyeceğim.

- Beni kıskanıyorlar. Benim özgür yaşayışımı ve istediğimi konuşmamı kıskanıyorlar. Çok özgür ve zararsız yaşıyorum. Çok kolay böyle yaşamak.

- Verebileceğim en iyi aşk tavsiyesi: Sakın âşık olmayın! Aşk bir hastalık, sonu hastane!