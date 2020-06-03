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Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

İrem Derici: Beni kıskanıyorlar

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‘Hakan Gence'yle evden'in bugünkü konuğu İrem Derici... Lafını esirgemiyor. İçinden geçenleri söylüyor…

-Kendimi sevip kendimle barışmam biraz zaman aldı. Şimdi kendimi büyük seksi buluyorum. Ben de Teoman'daki karizma var. 

-Kendimde değiştirmek istediğim hiçbir şey yok. Ayak tırnağımdan saç telime kadar kendime aşığım. Ben değişmeyeceğim.
- Beni kıskanıyorlar. Benim özgür yaşayışımı ve istediğimi konuşmamı kıskanıyorlar. Çok özgür ve zararsız yaşıyorum. Çok kolay böyle yaşamak. 
- Verebileceğim en iyi aşk tavsiyesi: Sakın âşık olmayın! Aşk bir hastalık, sonu hastane!

 

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