İrem Derici: Beni kıskanıyorlar
‘Hakan Gence'yle evden'in bugünkü konuğu İrem Derici... Lafını esirgemiyor. İçinden geçenleri söylüyor…
-Kendimi sevip kendimle barışmam biraz zaman aldı. Şimdi kendimi büyük seksi buluyorum. Ben de Teoman'daki karizma var.
-Kendimde değiştirmek istediğim hiçbir şey yok. Ayak tırnağımdan saç telime kadar kendime aşığım. Ben değişmeyeceğim.
- Beni kıskanıyorlar. Benim özgür yaşayışımı ve istediğimi konuşmamı kıskanıyorlar. Çok özgür ve zararsız yaşıyorum. Çok kolay böyle yaşamak.
- Verebileceğim en iyi aşk tavsiyesi: Sakın âşık olmayın! Aşk bir hastalık, sonu hastane!
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