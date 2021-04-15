İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor? İddiaları doğrulayan paylaşım

Ufuk Beydemir'in yeni yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı, fotoğrafın altına "İyi ki doğmuş 🖤" notunu düştü ve kalp emojisi koydu.

Beydemir ise bu yoruma "Teşekkürler hanımefendi 🖤"sözleriyle karşılık verdi.

İki ismin de paylaşımlarında kalp emojisi kullanmaları aşk iddialarını doğruladı.

ARALIK AYINDA DA FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

İpek Filiz Yazıcı, şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile birlikte yer aldığı bu karesini de sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Kısa bir süre sonra 29 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirmiş ama taraflar konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?