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Haber Giriş: 15.04.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor? İddiaları doğrulayan paylaşım

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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor? İddiaları doğrulayan paylaşım

Aşk 101 dizisiyle tanınan İpek Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ufuk Beydemir'in yeni yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı, fotoğrafın altına "İyi ki doğmuş 🖤" notunu düştü ve kalp emojisi koydu.

Beydemir ise bu yoruma "Teşekkürler hanımefendi 🖤"sözleriyle karşılık verdi.

İki ismin de paylaşımlarında kalp emojisi kullanmaları aşk iddialarını doğruladı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor İddiaları doğrulayan paylaşım

ARALIK AYINDA DA FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

İpek Filiz Yazıcı, şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile birlikte yer aldığı bu karesini de sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Kısa bir süre sonra 29 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirmiş ama taraflar konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor İddiaları doğrulayan paylaşım

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