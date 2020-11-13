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Haber Giriş: 13.11.2020 - 06:51 | Son Güncelleme:

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e Türk maskesi

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e Türk maskesi
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ÖZEL tasarım motosikletleriyle tanınan Tarhan Telli, koronavirüs salgını sonrasında TT Medical Grup’u kurarak maske üretimine başlamıştı.

Sosyal medya hesabında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bir fotoğrafını paylaşan Telli, Kraliçe’nin taktığı maskenin TT Medical Grup tarafından üretildiğini söyledi: “TT motosikletlerine bindiremedik ama TT maskesini taktırdık.” 11 ülkeye maske ihraç ettiklerini belirten Tarhan Telli, “İngiltere’de bakanlıklar da bizim maskelerimizi tercih ediyor” diye konuştu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabethe Türk maskesi


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