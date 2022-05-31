Ä°ngiliz kraliyet ailesinde ÅŸok bir ayrÄ±lÄ±k! Portekiz'e taÅŸÄ±nÄ±yorlar!

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KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N GÃ–ZDE TORUNU PORTEKÄ°Z' DE EV AÃ‡IYOR

Fakat bu Harry ile Meghan'Ä±nki kadar sansasyonel deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± biraz da "geÃ§im derdi" yÃ¼zÃ¼nden. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en gÃ¶zde torunlarÄ±ndan biri olan Prenses Eugenie, eÅŸi Jack Brooksbank ile birlikte Portekiz'e taÅŸÄ±nÄ±yor. Ãœstelik de bu geliÅŸme tam Harry ile Meghan'Ä±n Platin JÃ¼bile kutlamalarÄ± iÃ§in Londra'ya gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra meydana geldi. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Eugenie ve eÅŸi Jack Brooksbank, oÄŸullarÄ± August ile birlikte Portekiz'de yaÅŸayacaklar. Daha doÄŸrusu vakitlerini Portekiz ile Londra arasÄ±nda bÃ¶lecekler.

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GEORGE COONEY'Ä°N Ä°Åž ORTAÄžI

Bunun nedeni ise Ã¼nlÃ¼ oyuncu George Clooney ile iÅŸ ortaÄŸÄ± olan Brooksbank'in Portekiz'deki lÃ¼ks Costa Terra Golf ve Ocean Club'da Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici olarak gÃ¶rev alacak olmasÄ±. Brooksbank, Clooney'in arkadaÅŸÄ± olan giriÅŸimci Mike Meldrum'dan aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ teklifini kabul etti. BÃ¶ylece Ã§ifte Portekiz yolu aÃ§Ä±ldÄ±. Bu yÃ¼zden de Ã§ift bundan bÃ¶yle yaÅŸamlarÄ±nÄ± Lizbon ile Londra arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼recek.

HARRY, ANAHTARI KUZENÄ°NE VERMÄ°ÅžTÄ°

32 yaÅŸÄ±ndaki Eugenie ve 36 yaÅŸÄ±ndaki Jack Brooksbank, geÃ§en ay yaÅŸadÄ±klarÄ± Frogmore Cottage'dan Ã§Ä±kÄ±p yeni yuvalarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenmesi iÅŸiyle uÄŸraÅŸtÄ±lar. OnlarÄ±n bu yeni adÄ±mÄ± ise yaÅŸadÄ±klarÄ± Frogmore Cottage'de Harry ile Meghan'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet ile kalmalarÄ±nÄ±n da yolunu aÃ§tÄ±. Zaten Harry ve Meghan, Archie'nin doÄŸumundan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Kensington SarayÄ±'ndaki konutlarÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p buraya yerleÅŸmek istemiÅŸti. Hatta bu yÃ¼zden Frogrome'un onarÄ±mÄ± ve yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir para Ã¶dendi. Ancak Ã§ift, orada hiÃ§ yaÅŸamadan Ã¶nce Kanada'ya sonra da ABD'ye taÅŸÄ±nÄ±nca Frogmore Cottage'da Eugenie ile kocasÄ± ve oÄŸlu yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bu arada Harry ile Meghan'Ä±n, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra Frogmore Cottage iÃ§in yapÄ±lan harcamayÄ± geri Ã¶dediÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'e yakÄ±n bir kaynak "Jack iÅŸi nedeniyle zamanÄ±nÄ±n bir bölümünü Lizbon'da bir bölümünü de Londra'da geçirecek. Eugenie de onunla birlikte olmak istiyor" diyerek çiftin bu kararÄ±nÄ±n nedenini açÄ±kladÄ±.

BABAANNESÄ°NÄ°N KUTLAMALARINA KATILMALARI BEKLENÄ°YOR

Prens Andrew ile Sarah Ferguson'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Eugenie, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Hauser& Wirth adlÄ± sanat galerisinin iÅŸlerini zaman zaman Lizbon'dan yÃ¼rÃ¼tecek. Eugenie ile Brooksbank'in Platin JÃ¼bile etkinlikleri nedeniyle Londra'da vakit geÃ§irdikten sonra Lizbon'a gitmesi bekleniyor.

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GEÃ‡EN YIL BÃœYÃœK OLAY OLMUÅžTU

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin damadÄ± Jack Brooksbank, geÃ§en yÄ±l da iÅŸi nedeniyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir Ä°talya seyahatinde olay yaratan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere imza atmÄ±ÅŸtÄ±. Jack Brooksbank, iÅŸ gezisinde bulunduÄŸu Ä°talya'da Ã¼Ã§ kadÄ±nla tekne turunda objektiflere takÄ±ldÄ±. GÃ¼n boyu, Capri adasÄ±nda koylarÄ± gezen denize girip gÃ¼neÅŸlenen 35 yaÅŸÄ±ndaki Jack Brooksbank'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de basÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, Prenses Eugenie'nin kocasÄ± Jack Brooksbank'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ± "BunlarÄ± Eugenie'ye açÄ±klarken iyi ÅŸanslar Jack" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurdu. Bir tekila markasÄ±nÄ±n sahibi olan Jack Brooksbank'in iÅŸ gezisi nedeniyle Ä°talya'nÄ±n Capri arasÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi. Brooksbank, George Clooney'in sahibi olduÄŸu alkollü içki markasÄ±nÄ±n temsilcisi.

Brooksbank'in birlikte tekne gezisine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± modeller Erica Pelosini, Rachel Zalis, Maria Buccellati, de o anlarda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Brooksbank ile Prenses Eugenie, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda August Philip Hawke Brooksbank adÄ± verilen bir erkek bebek sahibi olmuÅŸtu.

KAYINVALÄ°DE SARAH, DAMADINI SAVUNDU

Jack Brooksbank'Ä±n bÃ¼yÃ¼k olay yaratan tekne gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine ise gelinin annesi Sarah Ferguson'dan savunma geldi. Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eÅŸi Ferguson, damadÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu ve onun dÃ¼rÃ¼st bir adam olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlÄ± programÄ±na konuÅŸarak damadÄ± Jack Brooksbank'in "iÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. DamadÄ±nÄ±n dÃ¼nyada en sevdiÄŸi insanlardan biri olduÄŸunu belirten Sarah Ferguson "O dÃ¼rÃ¼st bir adamdÄ±r. Ona James Bond diyorum" sÃ¶zlerini sarf etti.

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'DAMADIM Ä°ÅžÄ°NÄ° YAPIYORDU'

Sarah Ferguson damadÄ± Jack Brooksbank hakkÄ±nda "O benim hakkÄ±nda bir sÃ¼per kahramandÄ±r. Harika bir baba ve eÅŸsiz bir koca. AyrÄ±ca Ã¶n plana Ã§Ä±kmayÄ± hiÃ§ sevmiyor" dedi. Ferguson, damadÄ± Brooksbank'in bir markanÄ±n temsilcisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§ekildiÄŸinde de iÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu.

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Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, 2018 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Kraliyet ailesinin en yeni Ã¼yesi olmayÄ± baÅŸaran Jack Brooksbank , 1986 tarihinde dÃ¼nyaya geldi. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin damadÄ± Jack Brooksbank, gece kulÃ¼bÃ¼ mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapÄ±yor. Ãœniversiteye gitmek yerine erken yaÅŸta iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan 35 yaÅŸÄ±ndaki Brooksbank, bir sÃ¼re garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 18 yaÅŸÄ±mdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasÄ±nÄ± finans dÃ¼nyasÄ±na takip etmek yerine barlarda faaliyet gÃ¶sterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takÄ±mÄ±na katÄ±ldÄ±, George Clooney'nin markasÄ±na destek oldu.

KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N TORUNUYLA GELÄ°NÄ°NE HEDÄ°YESÄ°YDÄ°

2020 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Harry ile Meghan, KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan kendilerine dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verilen Frogmare Cottage'i, Prenses Eugenie ile kocasÄ± Jack Brooksbanks'e teslim etti. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Harry ile Meghan, milyonlar Ã¶deyip restore ettirdikleri sonra da neredeyse hiÃ§ oturmadÄ±klarÄ± bu mÃ¼lkte kalan eÅŸyalarÄ±nÄ± da bir gece yarÄ±sÄ± el ayak Ã§ekildikten sonra boÅŸalttÄ±. Bu da Ã§iftin bir daha Ä°ngiltere'ye dÃ¶nmemeye karar verdiÄŸinin ilk iÅŸareti olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±. Nitekim sonuÃ§ta bu iddia doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±.

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