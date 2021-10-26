İlkay Gündoğan'a sevgilisi İtalyan model Sara Arfaoui'den sürpriz doğum günü

SÜRPRİZ PARTİ
İtalyan model Sara Arfaoui, yaz aylarından bu yana birlikte olduğu, kısa süre önce kendisine evlenme teklif eden İlkay Gündoğan’ın doğum günü için Manchester’da parti düzenledi. 31 yaşına giren futbolcu, partide sevgilisiyle mutluluk pozları verdi.
EN İYİ ARKADAŞIM
Sara Arfaoui, İlkay Gündoğan’la fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. O karelerin altına da şöyle yazdı: “Doğum günün kutlu olsun aşkım. En iyi arkadaşım ve en iyi fotoğrafçı.” Sara Arfaoui, geçen ay İstanbul’a gelip
arkadaşlarıyla tatil yapmıştı.
Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!
Songül Karlı da modaya uydu
Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı