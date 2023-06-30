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İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu!

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#Özlem Yıldız#Mete Vardar#Emre Saklıca
İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:37

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, iş dünyasının başarılı ismi turizmci Mete Vardar’da aşkı bulmuştu.

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Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak tutan çift, aşklarını bayram tatilinde ilan etti.

İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

Baş başa romantik bir tatil için Kıbrıs’a giden ikiliden Özlem Yıldız, birlikte ilk pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak, aşklarını resmi olarak duyurdu.

Tavla oynadılar

Bu yaz Alaçatı’ya imzasını atan turizmci Emre Saklıca, SRN Grup otellerinden Leo Serenes Hotel’de Melisa Döngel’i ve arkadaşı Çakıl Önatlı’yı ağırladı.

İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

Bayram tatilini dinlenerek geçiren güzel oyuncu, objektiflere arkadaşıyla tavla oynarken takıldı. Arkadaşını yendiğini söyleyen Melisa Döngel’in keyfi yerindeydi.

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Yeni yaşa merhaba

İletişim ve medya sektörünün önde gelen isimlerinden By Eve PR’ın kurucusu Güneş Havva Eren, 40’ıncı yaşına sevdiği arkadaşlarıyla sürpriz bir doğum günü ile merhaba dedi.

İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

“Artık doğum günü kutlaması sevmiyorum” diyen başarılı iş kadını, arkadaşlarının sürprizine kayıtsız kalmadı, Meral Çalışıcı, Filiz Kaya ve Nuray Aynacı’nın organizasyonuyla keyifli bir gün geçirdi.

Bayram geleneklerini unutmayalım

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, yayınladığı bir mesajla herkesin bayramını kutladı. “Sevgiyle birbirimize sarılalım” diyen Kavak, kendi bayram geleneğini de şu sözlerle anlattı:

İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

“İstiklal Madalyası sahibi Çanakkale gazisi olan dedem Halil Uzuner’in babaannemle evlendikten sonra Kısıklı’da satın aldığı beyaz köşkün bahçesinde, babam biz beş çocuğuna beş ev yaptırmış. Şimdi biz beş kardeş ve çocuklarımız bu evlerde hâlen hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bayramlarda da ailemiz, annemin evinde toplanıyor. Birbirimize sarılacağız, büyüklerimizin bayramını kutlayacak, küçüklerimize ve gençlerimize bu güzel geleneği yaşatmaları için örnek olacağız. Bayramların değerini bilelim ve sahip çıkalım.”

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Yemek, müzik, gün batımı...

Bodrum Yalıkavak Gökçebel Koyu’nda restoran ve bar konsepti ile üç sezondur hizmet veren The Galliard Cove House, bu yıl da dünyaca ünlü DJ’leri sahneye çıkararak fark yaratıyor.

İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

Ahmet Uras’ın sahibi olduğu mekânda bugün DJ Ash ile birlikte Aslı Köse, Boral Kibil, 1 Temmuz’da Jamie, 6 Temmuz’da Jimi Jules sahne alacak.

İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

İbiza’da ağırladı

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünü üstlenen Andrea Pirlo, yaz başında Türkiye’den ayrılmıştı. Burada çok güzel dostluklar kuran efsane futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan arkadaşlarını İbiza’daki evinde ağırladı.

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İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

Pirlo, eşi Valentina Baldini ile birlikte, İtalyan markası Calzedonia’nın patronu Marco Temponi ve eşi Özlem Temponi’ye ev sahipliği yaparak, İbiza’nın en güzel yerlerini gezdirdi.

Soluğu Göcek’te aldı

Homeline Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Gülesin Alp Sönmez yoğun kış temposunun ardından soluğu Göcek’te aldı. Sönmez, yoğun ve yorucu geçen kışın ardından kendini tatille ödüllendirdi.

İlk fotoğraf tatilden... Özlem Yıldız aşkı buldu

1 hafta boyunca gözlerden uzak teknede tatil yapan Gülesin Hanım, Göcek’in birbirinden güzel koylarında denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Şimdilerde dostları ile birlikte tekne tatiline devam eden Gülesin Hanım, uzun bir tatilin ardından enerji toplayarak İstanbul’a dönecek.

 

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#Özlem Yıldız#Mete Vardar#Emre Saklıca

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