'İkinci hamilelik için gün sayıyorum' demişti.... Ayrılık haberi geldi

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Yine de aradan kısacık bir zaman geçtikten sonra işin aslı ortaya çıkar. Böyle aşk tablosu sergileyen çiftlerden bir ayrılık haberi gelir. Sonra da ilişkileri biter zaten.

Ama gösteri dünyasındaki bütün işler gibi bu tür aşk ve evlilik ilişkileri de karmaşıktır hep. İşte bunun yeni örneklerinden biri de son bir haftadır yaşanıyor.

Birlikte kamera karşısına geçtikleri bir TV şovuyla tanınan çift, kısa süre önce yeni bir bebek istediklerini anlattı basına. Hemen ardından ayrılık haberi geldi.

Daha bunun şaşkınlığı atlatılmadan bu kez de "Bu bir ayrılık olabilir. Ama boşanmıyoruz, birlikte yaşamayı sürdüreceğiz" açıklaması geldi. Kısaca anlatmak gerekirse işler epey karıştı...

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İKİNCİ HAMİLELİĞİ PLANLADIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Birbiri ardına böyle karmaşık söylentilerle gündemi işgal eden bu çift, kamera karşısına geçtikleri Vanderpump Rules adlı programla tanınan 35 yaşındaki Brittany Cartwright ile 44 yaşındaki kocası Jax Taylor.

Cartwright, bu hafta içinde kocasıyla ayrılmaya karar verdiklerini açıklamıştı. İşin tuhaf yanı açıklamanın bununla taban tabana zıt başka bir içeriğin ardından gelmesiydi.

Brittany Cartwright, daha birkaç ay önce kocasıyla birlikte ikinci bir bebek sahibi olmak istediklerini bu yüzden hamile kalmaya çalıştığını söylemişti.

Genç yıldız o açıklamasında, bir süredir haklarında çıkarılan "ayrılık" söylentilerini yalanlayıp "Aramızdaki ilişki harika gidiyor. Hatta yeni bir bebek istiyoruz" demişti.

Brittany Cartwright yeni bebek konusunda da çok kesin konuşmuştu. "Yüzde yüz ikinci çocuğu istiyoruz" diyerek başka bir olasılığa yer bırakmamıştı. İşte bu yüzden de ayrılık açıklaması herkesi şaşırttı.

EVDEN AYRILDI SONRA GERİ DÖNDÜ

TV dünyasının ünlü çiftinin erkek tarafı Jax Taylor da bu ayrılık konusunda kafa karıştıran başka bir açıklama yaptı.

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Onun söylediğine göre Brittany Cartwright ile yaşadıkları bir "boşanma" değil sadece bir ayrılık. Taylor bu konuda Page Six'e şunları söyledi: " Biz birlikteyiz. Şimdilik aynı evde yaşıyoruz."

Bu arada hatırlatalım ki Brittany, ayrılık kararının ilk döneminde evden ayrılmıştı. Sonra yine arasının pek de iyi olmadığı artık ortaya çıkan kocasının yaşadığı yere geri döndü.

Yeri gelmişken çiftin 5 yıldır evli olduğunu ve 2 yaşında Cruz adında bir erkek bebekleri olduğunu da not düşelim.

Çift, bu ayrılık ve boşanma karmaşasını ilk olarak birlikte sundukları When Reaity Hits adlı podcast yayınında da dile getirmişti. O programda Cartwright kocasıyla ayrı yaşadıklarını anlatmıştı.

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Brittany, yine kendi programında dinleyenlerine "Bizim için dua edin" diye seslenmişti. "Geleceğin bize ne getireceğini bilmiyorum. Ama şu anda odaklandığım tek ayrıntı Cruz'a iyi bir anne olmak" diye sözlerini sürdürmüştü.