İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza parkta yoga yaptı!

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Parkta yoga

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki gün güneşli havayı Bebek Parkı’nda değerlendirdi.

Ayakkabılarını çıkarıp bir ağacın gölgesine oturan çift birbirlerine sarılıp romantik dakikalar yaşadı. Bir ara yoga yapan Edvina Sponza, baş aşağı durmaya çalıştı ve İbrahim Kutluay’ın yardımıyla hareketi tamamlamayı başardı. İkili, 2 saat kaldıkları parktan görüntülendiklerini fark edince ayrıldı.

Edvina Sponza’nın ‘baş duruşu’nu yapmaya çalışırken açılan göbeğini İbrahim Kutluay böyle kapattı. (Behlül AYDIN)

İşine asla karışmam

Lider Şahin ile manken sevgilisi Ecem Çırpan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Dişçiden çıktıklarını belirten sevgililer, ayaküstü soruları yanıtladı. Şahin ve Çırpan, evliliğe dair planları olup olmadığı sorulunca “Hayırlısı olsun, ailece görüşüyoruz” demekle yetindi. Lider Şahin, “Ecem Hanım’ın işlerine karıştığınız oluyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “İşine asla karışmam. Aksine destekçiyimdir. İşini titizlikle, hakkıyla yapmaya çalışan bir kadın.” (Behlül AYDIN)

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Önce boşanma olsun

Sinan Akçıl önceki akşam “Yanımdadır” şarkısına Levent’te klip çekti. İlk defa rap şarkısı seslendiren Akçıl’ın 3 kişi tarafından dövüldüğü sahneler dikkat çekti. Şarkıcı, “Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım ve klipteki partnerim Bihter Delüv bir sahnede gerçekten ağladı” dedi. Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasındaki Akçıl, “Aşk hayatınıza zaman ayırıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Önce bir boşanma olsun sonra konuşuruz bunları.” (Deniz BOY)

Çekmeyin ne olur

Asena Tuğal önceki gün Etiler’de objektife takıldı. Arkadaşıyla beraber köpeklerini gezdiren oyuncu, muhabirleri fark edince önce “Ne olur çekmeyin” dedi, ardından poz verip yürüyüşüne devam etti. (Deniz BOY)

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Yanlış yazmayın

Oyuncu Mine Kılıç, önceki gün Nişantaşı’nda bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Hastane randevusuna yetişmeye çalıştığını söyleyen Kılıç, yanındaki kişiyle ilgili sorular üzerine “Yakın arkadaşım, yanlış bir şey yazmayın” dedi. (Behlül AYDIN)

Aşk hayatım şu an yok

Aslı Bekiroğlu, annesi Süheyla Bekiroğlu ile Bebek’te köpeğini gezdirdi. Anne Bekiroğlu, “Kızınızın evlenmesini istiyor musunuz?” sorusuna “Mürüvvetini artık görmek isterim” yanıtını verdi. Oyuncu ise “Aşk hayatım şu an yok” diye karşılık verdi. Bekiroğlu, yeni dövme yaptırdığını da söyledi: “Köpeğimin kulağında kare kod numarasının olduğu bir dövme var. Ben de aynısını kulağıma yaptırdım.” (Behlül AYDIN)

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Zehir değil sevgi kattık

Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, sokak hayvanları için mama hazırladı.

Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği’ni ziyaret edip mama pişiren Aydilge ve Utku Barış Andaç, “Mamaların içine zehir değil sevgimizi katıyoruz” diyerek hayvanlara karşı düşmanlık yapanları eleştirdi.

Çift, “Başıboş sokak köpekleri nedeniyle insanların da zarar görmemesi gerekiyor tabii. Ama bunun çaresi asla hayvanları zehirlemek değil. Gönüllüler, belediyeler ve barınaklar el ele vererek zorlukları aşabilir” dedi.