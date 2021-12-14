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İbrahim Erkal'ın ‘Canısı’ şarkısı tribünde kavga çıkardı... Filiz Erkal: Rahmetli eşimin bunlarla ne ilgisi var?

#İbrahim Erkal#Filiz Erkal#Erzurumspor
İbrahim Erkalın ‘Canısı’ şarkısı tribünde kavga çıkardı... Filiz Erkal: Rahmetli eşimin bunlarla ne ilgisi var

TFF 1. Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Kocaelispor-BB Erzurumspor maçında çalan İbrahim Erkal’ın “Canısı” şarkısı tribünde kavgaya ve küfürleşmeye neden oldu.

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Bir grup taraftarın Erkal’a küfretmesinin ardından merhum sanatçının eşi Filiz Erkal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kendini bilmez bazı taraftarların yaptığı saygısızlık. Benim eşim Erzurumlu ama o halkın sanatçısıydı. Kimse sevmek zorunda değil ama rahmetli olmuş ve saygı göstermek zorundasın. Maç sırasında yok burası Erzurum değil, yok orası Kocaeli değil. Rahmetli eşimin bunlarla ne ilgisi var? Benim için her yer aynıdır ama konu eşim olunca onun ailesi var, üzdü bizi. İbrahim, Anadolu’nun her yerini gezdi konserler verdi. O bu ayrımcılığı yapmazdı.”

İBRAHİM ERKAL ONURUMUZDUR’

Erzurumspor Twitter’dan açıklama yaparak, “İbrahim Erkal onurumuzdur! Ona saygısızlık Erzurum’a saygısızlıktır. Ozanımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi. Kocaelispor Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de açıklama yaparak olayı kınadı.

İbrahim Erkalın ‘Canısı’ şarkısı tribünde kavga çıkardı... Filiz Erkal: Rahmetli eşimin bunlarla ne ilgisi var

Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, 2017’da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Erkal, “Eşim bu ayrımcılığı yapmazdı” dedi.

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#İbrahim Erkal#Filiz Erkal#Erzurumspor

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