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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ile gezmede... 'Rahat ol aşkım'

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Çelikkol#Natali Yarcan#Mihre Mutlu
İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ile gezmede... Rahat ol aşkım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 08:38

İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile önceki akşam Karaköy’de ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu muhabirleri görünce panik yapan sevgilisine sarılarak “Rahat ol aşkım, saklayacak bir şeyimiz yok” dedi.

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5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile evliliğini noktaladıktan sonra Natali Yarcan’la aşk yaşamaya başlayan İbrahim Çelikkol geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle romantik bir karesini sosyal medyada paylaşarak ilişkisini herkese duyurmuştu.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ile gezmede... Rahat ol aşkım

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan çift önceki akşam Karaköy Lokantası’nda baş başa yemek yedi.

YÜZÜNÜ SAKLADI!

Mekân çıkışı ilk kez birlikte görüntülenen İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan büyük şaşkınlık yaşadı.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ile gezmede... Rahat ol aşkım

Patlayan flaşlar karşısında panik yapan Natali Yarcan arkasına dönerek yüzünü saklamaya çalıştı.

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Bunun üzerine ünlü oyuncu Yarcan’a “Ne yapıyorsun? Saklayacak bir şeyimiz yok, rahat ol aşkım” diyerek sarıldı ve birlikte poz verdi.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ile gezmede... Rahat ol aşkım

 

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#İbrahim Çelikkol#Natali Yarcan#Mihre Mutlu

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