İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ile gezmede... 'Rahat ol aşkım'

Haberin Devamı

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile evliliğini noktaladıktan sonra Natali Yarcan’la aşk yaşamaya başlayan İbrahim Çelikkol geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle romantik bir karesini sosyal medyada paylaşarak ilişkisini herkese duyurmuştu.

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan çift önceki akşam Karaköy Lokantası’nda baş başa yemek yedi.

YÜZÜNÜ SAKLADI!

Mekân çıkışı ilk kez birlikte görüntülenen İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan büyük şaşkınlık yaşadı.

Patlayan flaşlar karşısında panik yapan Natali Yarcan arkasına dönerek yüzünü saklamaya çalıştı.

Haberin Devamı

Bunun üzerine ünlü oyuncu Yarcan’a “Ne yapıyorsun? Saklayacak bir şeyimiz yok, rahat ol aşkım” diyerek sarıldı ve birlikte poz verdi.