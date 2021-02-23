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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

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Beylikdüzü’nde şarkıcı Çılgın Sedat’ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hiçbir şeyim kalmadı" dedi. 'Uğraştım didindim yaptırdım' diyen Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti. Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı “Hiçbir şeyim kalmamış” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Her şeyimi kaybettim Çılgın Sedatın evinde yangın çıktı

Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. Ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.

Her şeyimi kaybettim Çılgın Sedatın evinde yangın çıktı

Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

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