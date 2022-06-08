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Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

#Eski Survivor Yarışmacıları#Serenay Aktaş#Meryem Kasap
Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Yarıştıkları dönemde parkurlarda fırtınalar estiren eski Survivor yarışmacıları, yıllar içindeki değişimleri ile şaşırttı. Görenler birçoğunu tanımakta zorlandı.

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SERENAY AKTAŞ

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Futbolculuğun yanı sıra oyunculuk da yapan Serenay Aktaş, Survivor 2014 yarışmacılarından... Parkurlarda fırtına gibi esen yarışmacı adada 3 ay kaldı. Aralarında Muhteşem Yüzyıl'ın da bulunduğu çok sayıda dizide rol alan Aktaş, oyunculuğa devam ediyor. 

MÜGE UZEL

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Muge Uzel de Survivor 2014 ile tanındı. 1989 doğumlu Uzel, İzmirli. Gönüllüler takımında yarışan Müge Uzel sarı saçları ve mavi gözleri ile dikkatleri kısa sürede üstüne çekti. 

EDA AKKAYA

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Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

1990 doğumlu Eda Akkaya, Suvivor 2016 yarışmacılarından. Profesyonel jimnastikçi olan Akkaya, aldığı oyunculuk eğitimlerinin ardından birçok dizide rol aldı. Bir süredir ekrandan uzak olan Eda Akkaya'nın bir oğlu var. 

DAMLA CAN

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Survivor'ın belki de en çok ses getiren yarışmacılarından biri Damla Can. 2016 ve 2018 yıllarında yarışan Damla Can geniş bir hayran kitlesi edindi. Yarışmanın ardından Panaroma programında sunuculuk yapmaya başladı.

SEDA TETİK

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Judocu Seda Tetik, Survivor 2016 Ünlüler takımı yarışmacılarından. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Tetik, sağlık sorunları nedeniyle beklenmedik bir şekilde adaya veda etti. Spor hayatına devam eden Seda Tetik yıllar içinde saç rengini değiştirdi, estetik dokunuşlar yaptırdı. 

PINAR SAKA

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

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Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Pınar Saka 2017 yılında Survivor'a katıldı. Başarılı bir grafik çizen Saka, yarışmaya erken veda etti. Hayalinin Kıbrıs'taki büyük finale çıkıp şampiyon olmak olduğunu söyleyen Pınar Saka, evli ve bir çocuk annesi. 

ELİF ŞADOĞLU

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri


Örgülü saçları ve dövmeleri ile hafızlarda yer edinen Elif Şadoğlu ilk kez 2017 Survivor ile izleyici karşısına çıktı. Adada 21 hafta kalmayı başaran Şadoğlu, 2018 yılındaki All Star'da da boy gösterdi. Fitness eğitmeni olan Elif Şadoğlu geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nişanlandı. Ekranlardan uzak olan eski yarışmacı, bir dizi estetik operasyon geçirerek bambaşka birine dönüştü.

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BURÇAK TUNCER

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Burçak Tuncer 2017 Survivor'ın en genç isimlerinden biriydi... Güçlü rakipleri ile potaya çıkan Burçak, adaya erken veda etti. 'Buraya gelmek gerçekten benim hayalimdi. Hayallerimin ötesinde şeyler yaşadım.' diyen Burçak Tuncer, yarışmanın ardından şöhretten uzak bir hayatı seçti. Asıl mesleği mimarlık olan Tuncer, yaptığı tasarımları sosyal medya hesabında paylaşıyor. 

FULYA ŞAHİN

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

2017 Survivor yarışmacılarından Fulya Şahin, macerası kısa süren isimlerden. 'Soyadımın hakkını vereceğimve uçacağım' diyen yarışmacı ilk hafta adaya veda etti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Fulya Şahin, burun estetiği yaptırdı, kaş şeklini değiştirdi. 

SAHRA IŞIK

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Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri


Sahra Işık, 2014 ve 2018'de Survivor'da ter döktü. Takım arkadaşları ile yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Sahra, yarışmanın ardından bambaşka birine dönüştü. Bir dizi estetik operasyon geçiren Işık, değişimi ile şaşırttı.

MERYEM KASAP

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Önce Survivor 2020, ardından ise Survivo 2021'de yarışan Meryem Kasap, her iki dönemde de sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etti. Meryem Kasap, geçtiğimiz akşam bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nişanlandı. Meryem Kasap'ın nişanından çok değişimi sosyal medyada olay oldu. Eski fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldıran Kasap'ı görenler tanıyamadı.

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Her biri ıssız adada günlerce ter döktü... Survivor yarışmacılarının şaşırtan değişimleri

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun değişimi yarışmanın hemen ardından başladı. Önce albüm çıkaran ardından bir giyim markası için koleksiyon hazırlayan Kalaycıoğlu, görüntüsünü de değiştirdi. Burun estetiği olan  Aleyna Kalaycıoğlu botoks yaptırdığı anları sosyal medya hesabında paylaşmış, kendisine 'doğal daha güzelsin' diyen takipçisine de 'alan razı, satan razı takılma' yanıtını vermişti. 

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#Eski Survivor Yarışmacıları#Serenay Aktaş#Meryem Kasap

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