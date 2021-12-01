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Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

#20'Li Yaşlarında Ölen Ünlüler#Hollywood Trajedileri#Trajik Şekilde Ölen Ünlüler
Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

Hollywood denilince aklınıza ne geliyor? Büyük olasılıkla karanlık ve trajik hikayelerle dolu "arka sokakları" değil pırıltılı yanı. Gösterişli malikaneler, spot ışıkları altında kırmızı halı geçişleri, servet ve şöhret sahibi ünlüler... Bu bir noktaya kadar da doğru elbette, ama her zaman değil!

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20'Lİ YAŞLARI BİLE BİTMEMİŞTİ
Kimi zaman, milyonlarca kişinin uzaktan merakla ve biraz da özenerek izlediği o ünlülerin hayatları sanıldığı kadar da kusursuz olmuyor. Hele bazılarının bu dünyaya veda edişleri. Henüz 20'li yaşlarını bile bitirmeden beklenmedik ölümleriyle hayranlarını hem şoke eden hem de yasa boğan o ünlüleri hatırlamak istedik. İşte Hollywood'un şoke eden ölümleri.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

ÖNCE AĞABEYİ ÜNLÜ OLDU
Bugün Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri Joaquin Phoenix (sağda) . Belki genç kuşaklar bilmez ama ondan önce soyadını Hollywood'da yükselten, kendisinden dört yaş büyük bir ağabeyi vardı Joaquin'in. Çok genç yaşta da şöhrete ulaştı. Ama tam da kariyerinin zirvesine çıktığı dönemde aniden hayata veda etti.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

GELECEĞİ PARLAK BİR OYUNCUYDU
1980'lerin en gözde genç yıldızlarından biriydi River Phoenix. Stand By Me, Indiana Jones and the Last Crusade, Running on Empty, Keanu Reeves ile birlikte oynadığı My Own Private Idaho gibi filmlerle genç yaşında dikkat çekip üne kavuşmuştu. Bu işin uzmanlarına göre de geleceğin paylaşılamayan erkek başrol oyuncularından biri olacaktı. Tıpkı Johnny Depp gibi 'yakışıklı ve asi' gençliğin simgelerinden biriydi River Phoenix.

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Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

23 YAŞINDA BAĞIMLILIKLARININ KURBANI OLDU
Fakat beklenen olmadı. Çünkü River Phoenix kamera arkasında hiç de ideal ve sakin bir hayat sürmüyordu. Kötü alışkanlıkları vardı. 30 Ekim 1993 gecesi, kız arkadaşı Samantha Mathis ile birlikte Hollywood'un gözde gece kulüplerinden birine gitti. Saatler sonra dışarı çıktığında aniden yere yığıldı. Gelen tıbbi yardım ekipleri de onu hayata döndüremedi. River Phoenix henüz 23 yaşındayken kötü bağımlılıklarının kurbanı oldu. Belki River Phoenix, beklendiği gibi ilerleyen yılların ünlü başrol oyuncusu olamadı ama onun yerini günümüzde kardeşi Joaquin aldı ve ailesinin soyasını sinemada bu şekilde sürdürüyor.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

BEBEKKEN GÜZELLİK YARIŞMALARINA KATILDI
Hollywood'un hafızalara kazınan korkunç ölümlerinden birinin kurbanı da bir dönemin ünlü oyuncusu Sharon Tate. Gösteri dünyasıyla uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir asker babanın kızı olarak dünyaya gelen Tate, altı aylık bir bebekken güzellik yarışmalarına katılmaya başladı. Babasının mesleği nedeniyle 16 yaşına kadar farklı şehirlerde yaşadı. Bu nedenle pek arkadaşı da olmadı. Aslında ailesi onu utangaç ve kendine güveni olmayan bir kız olarak tanıyordu.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti


FİLM SETİ ZİYARETİNDE KEŞFEDİLDİ
Ama büyüdükçe dikkat çeken bir başka özelliği vardı: Çok güzeldi Sharon Tate. Sonra güzellik yarışmaları dönemi başladı onun için. Fakat ailesiyle birlikte İtalya'ya taşınınca hayatının bu dönemi de kapandı. Ama İtalya'da bir dergiye kapak olunca bir anda dikkat çekti. Yaşadığı yerin yakınlarında çekilen "Adventures of a Young Man filmi setine sık sık uğrayan Sharon Tate Richard Beymer tarafından fark edildi ve sinema sektörüne yönlendirildi. Önce reklam filmlerinde oynadı sonra da önünde Hollywood'un kapısı açıldı.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

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8 BUÇUK AYLIK HAMİLEYKEN KORKUNÇ BİR CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Bir yandan sinema kariyeri ilerlerken diğer yandan da Roman Polanski ile tanıştı ve onunla evlendi. Hayatı her anlamda güzel gidiyordu. Üstelik çiftin bir bebeği olacaktı. Fakat kaderin onun için başka bir planı vardı. 8 Ağustos 1969'da sekiz buçuk aylık hamileydi. O gece kocası işi yüzünden eve gelemeyeceği için önce iki arkadaşıyla buluşup akşam yemeği yedi. Sonra grup, Tate ile Polanski'nin evine döndü. Fakat o gece yarısından sonra Charles Manson çetesi o eve baskın yaptı ve üçünü de feci şekilde öldürdü. Sharon Tate, o sırada sadece 26 yaşındaydı. Onun ölümü hiç unutulmayacak şekilde hafızalara kazındı.

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Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

SİYAH- BEYAZ DÖNEMİN YILDIZIYDI
Hollywood tarihinin en parlak oyuncularından biriydi Jean Harlow. 1930'larda yani sessiz sinema döneminin izlenme rekorları kıran filmlerinde rol aldı. Hatta Hollywood'un "sarışın bomba" olarak adlandırılan ilk yıldızıydı. Kariyerinde bu kadar kısa sürede bu kadar yol kat eden Harlow'un ölümü gerçekten benzerine filmlerde rastlanacak türdendi.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

HASTA OLDUĞU SAHNEYİ OYNARKEN FENALAŞTI
1937 yılında Harlow'un sağlık sorunları vardı. Önce grip oldu sonra da yirmilik dişi çekildi ve sepsis gelişti. O sırada Clark Gable ile birlikte rol alacağı bir film için kamera karşısına geçmesi gerekiyordu. Çekimler sırasında hasta olduğunu söyledi ama yapımcılar onu dikkate almadı. Harlow da çalışmayı sürdürdü. Kaderin bir oyunudur ki senaryo gereği hasta olması gereken bir sahneyi oynarken fenalaştı.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti


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YILLAR ÖNCE GEÇİRDİĞİ HASTALIK YÜZÜNDEN
Ertesi gün dinlenmek için evine gitti. Aradan bir hafta geçmesine rağmen bir türlü iyileşemedi Harlow. 6 Haziran 1937'de komaya girdi ve bir gün sonra da öldü. Ölüm nedeninin de muhtemelen 10 yıl önce geçirdiği kızıl hastalığının sonucu olarak gelişen böbrek yetmezliği olduğu belirtildi. Harlow hayata veda ettiğinde 26 yaşındaydı.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti
MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASINDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORDU
İlk gençlik yıllarını müzik dünyasında isim yapmak için çabalayarak geçirdi Aaliyah ya da tam adıyla Aaliyah Dana Haughton. Bu konuda başarılı da oldu. Sonra da oyunculuğa adım atmaya karar verdi. O sırada 20'li yaşlarının başındaydı. İlk filmi Romeo Must Die'de Jet Li ile birlikte oynadı. Film, ABD'de büyük gişe başarısı elde etti. Eleştirmenler Aaliyah'ın "filmin en güzel yanı" olduğunu savundu.

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Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

SON YOLCULUĞUNA BÖYLE ÇIKTI
25 Ağustos 2001'de Ailiyah, Bahamalar'da bir klip çekimini tamamladıktan sonra Florida'ya dönmek üzere özel bir jete bindi. Yanında ekipten sekiz kişi daha vardı. Ama genç yıldız o uçağa binerken bunun son yolculuğu olacağından habersizdi.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

HENÜZ 22 YAŞINDAYDI
Kalkıştan kısa bir süre sonra uçak düştü ve mürettebat da dahil kurtulan olmadı. Yıllarca süren araştırmalar sonucunda uçağın aşırı yüklü olduğu ortaya çıktı. Tüyler ürperten bir başka bulgu da pilotun vücudunda kokain kalıntıları bulunması oldu. Aaliyah o kazada öldüğünde henüz 22 yaşındaydı.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

ONUN DA GELECEĞİ PARLAKTI
Sinemanın gelecek vaad eden oyuncularından biri olan Anton Yelchin inanılmaz bir şekilde hayata veda etti. Uzay Yolu filminde Pavel Chekov karakterini canlandıran Rus asıllı Yelchin, kariyerinde başarılı bir şekilde yükseliyordu. Ama başına gelen kaza onu hayattan kopardı.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA
18 Haziran 2016'da yaşanan korkunç olay şu şekilde gelişti: Yelchin jipini evinin yakınındaki bir yokuşta park etti ve posta kutusunu kontrol etmeye gitti. Fakat o sırada çok önemli bir şeyi unutmuştu: Aracın el frenini çekmemişti.

Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti

ARACI İLE KAPI ARASINA SIKIŞTI
Anton Yelchin, tam evinin bahçe kapısından içeri girecekken jip, aniden yokuş aşağı hareket etti. Oyuncu otomobil ile kapı arasına sıkıştı ve feci şekilde son nefesini verdi. Yelchin hayata veda ettiğinde 27 yaşındaydı.

 

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