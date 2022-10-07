Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor!

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Hasan Can Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” isimli filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü yapacak. Başarılı yönetmen, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Gupse Özay gibi ünlü komedi kalemlerinin filmlerini yöneterek, komedi sektöründe iyi bir isim yapmıştı.

Bu ay ön hazırlıklara başlayacak olan ekip, kasımda İstanbul’da sete çıkacak. Romantik komedi türündeki filmin şubat ayında sömestr sezonunda vizyona gireceği öngörülüyor.

Romantik komedi dedik; tabii ki Hasan Can Kaya’nın bir de film partneri olacak. Henüz cast çalışmalarına başlamadıkları için isim belli değil. Piyasada herkes büyük merakla, yılın komedisinde kimin Hasan Can’la başrolü paylaşacağını konuşuyor. Bekleyip göreceğiz...

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İki kutlama bir arada

Güzellik sektöründeki hatalı işlem ve danışan mağduriyetine son vermek amacıyla sağlık ve tüketici hukuku uzmanı Avukat Elif Kutupyıldızı ile cilt bakım ve güzellik uzmanı Aylin Kutupyıldızı kardeşler tarafından kurulan “Kutupyıldızı Beauty”, yıldönümünü verdiği özel davetle kutladı. Nişantaşı’ndaki merkezin kutlamasına, ünlü isimler ve fenomen influencer’lar da yoğun katılım gösterdi. Davette ayrıca Elif Kutupyıldızı’nın doğum günü kutlaması yapıldı.

Şifreler çözülüyor

Maji Art Gallery; Black Cube ve White Cube salonlarında ressam, bilim adamı, filozof ve matematikçi olan Reşat Atalık’ın “Şifreler” isimli sergisini sanatseverle buluşturdu.

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Atalık, “Matematiğin Sanatı ve Sanatın Matematiği” mottosu ile sayılarla oluşturduğu düzeni eserlerinde işliyor. Dünyada ilk defa gerçekleşecek olan Reşat Atalık’ın bu özel seçkisiyle bir dehanın şifreleri gözler önüne seriliyor.

Nas Reyhan - Gaye Donay - Beril Reis - Ekrem CandarHülya KalyoncuMaria-Yahşi Baraz