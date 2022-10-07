Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Can Kaya#Aylin Kutupyıldızı#Maji Art Gallery
Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:37

Son yılların en popüler komedyenlerinden, “Konuşanlar” serisinin yaratıcısı Hasan Can Kaya, ilk sinema filmiyle sevenleriyle buluşacak.

Haberin Devamı

Hasan Can Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” isimli filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü yapacak. Başarılı yönetmen, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Gupse Özay gibi ünlü komedi kalemlerinin filmlerini yöneterek, komedi sektöründe iyi bir isim yapmıştı.

Bu ay ön hazırlıklara başlayacak olan ekip, kasımda İstanbul’da sete çıkacak. Romantik komedi türündeki filmin şubat ayında sömestr sezonunda vizyona gireceği öngörülüyor.

Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor

Romantik komedi dedik; tabii ki Hasan Can Kaya’nın bir de film partneri olacak. Henüz cast çalışmalarına başlamadıkları için isim belli değil. Piyasada herkes büyük merakla, yılın komedisinde kimin Hasan Can’la başrolü paylaşacağını konuşuyor. Bekleyip göreceğiz...

Haberin Devamı

İki kutlama bir arada

Güzellik sektöründeki hatalı işlem ve danışan mağduriyetine son vermek amacıyla sağlık ve tüketici hukuku uzmanı Avukat Elif Kutupyıldızı ile cilt bakım ve güzellik uzmanı Aylin Kutupyıldızı kardeşler tarafından kurulan “Kutupyıldızı Beauty”, yıldönümünü verdiği özel davetle kutladı. Nişantaşı’ndaki merkezin kutlamasına, ünlü isimler ve fenomen influencer’lar da yoğun katılım gösterdi. Davette ayrıca Elif Kutupyıldızı’nın doğum günü kutlaması yapıldı.

Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor

Şifreler çözülüyor

Maji Art Gallery; Black Cube ve White Cube salonlarında ressam, bilim adamı, filozof ve matematikçi olan Reşat Atalık’ın “Şifreler” isimli sergisini sanatseverle buluşturdu.

Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor
Atalık, “Matematiğin Sanatı ve Sanatın Matematiği” mottosu ile sayılarla oluşturduğu düzeni eserlerinde işliyor. Dünyada ilk defa gerçekleşecek olan Reşat Atalık’ın bu özel seçkisiyle bir dehanın şifreleri gözler önüne seriliyor.

Haberin Devamı

Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor

Nas Reyhan - Gaye Donay - Beril Reis - Ekrem Candar
Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor

Hülya Kalyoncu
Hasan Can Kaya kolları sıvadı... İlk filmini çekiyor

Maria-Yahşi Baraz

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hasan Can Kaya#Aylin Kutupyıldızı#Maji Art Gallery

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller