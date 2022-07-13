‘Harmony’ sanatseverleri buluşturdu

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Bodrum’da açılmasının üzerinden kısa zaman geçmesine rağmen doğaya saygılı modern köy yaşamının oluşturulduğu tatil köyünün yanı sıra çatısı altındaki marka restoranlarıyla da adından söz ettiren Bodrum Loft’un sanata desteği sürüyor.

Bodrum’da düzenlenen sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyacak birliktelik ile tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli König Galerie ve Bodrum Loft iş birliğiyle düzenlenen “Harmony” sergisi, yapılan bir davetle görücüye çıktı.

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Mert-Mina Çek - Oğuz Satıcı - Diba Satıcı

Selim-Dilara Akın - Hamdi Akın - Pelin Akın - Cem Baver Özalp

Baran Süzer

Selcan Atılgan

SANAT DOĞAYLA UYUM İÇİNDE

4 Eylül 2022 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek serginin Bodrum Loft’da düzenlenen açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği “Harmony” sergisinde Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Dávila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alıyor. Bodrum Loft’un yerleşim alanına dağıtılmış eserleri görmek isteyen sanatseverler isterlerse QR kodları ile rotaya bağlanıp eğlenceli bir deneyim yaşıyorlar, dilerse de rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabiliyorlar.

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Serra Tokar

Burcu Şendir - Can Helvacıoğlu

Selin Habbab Özkaynak - Okan Özkaynak

SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

Minimalist ve modernist bir yaklaşımın hâkim olduğu “Harmony” sergisinde, yeşil ve mavinin birleştiği Bodrum Loft’u birbirlerinden farklı perspektiflere sahip sanat eserleriyle eşsiz bir şekilde deneyimleme fırsatına sahip olunuyor. Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu Demirbükü Koyu’nda yer alan, çatısı altında tatil köyünün yanı sıra Nobu, Papermoon ve Vakko L’Atelier Patisserie gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft’da sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.

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Arda Bozkurt - Nida Bozkurt