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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 04.07.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi!

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Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi!

Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve kardeşi Bedirhan’la Bodrum tatilinde görüntülendi. Eşinin elleriyle yemek yedirdiği güzel oyuncu, kardeşine de masaj yaptırdı.

BODRUM KEYFİ
Hande Soral, tatile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral’la çıktı. Ekip geçen cuma plajda görüntülendi. Günü şezlongunda geçiren Hande Soral’ın keyfine diyecek yoktu.

Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi

ELLERİYLE YEDİRDİ
Bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenen Hande Soral’a eşi elleriyle hamburger yedirdi. Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.

Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi

Hande Soral güneşlenirken iz kalmaması için bikinisinin üstünü çıkardı.

Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi

Hande Soral, İsmail Demirci’nin ellerinden hamburger yerken objektife yansıdı. 

 

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