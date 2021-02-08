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Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'in ev hali büyüledi!

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Hande Erçel'in ev hali büyüledi!
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Güzel oyuncu Hande Erçel paylaşımıyla hayranlarını büyüledi.

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in son paylaşımı olay oldu.

Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçelin ev hali büyüledi
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Hande Hanım inceciksiniz' yorumları yapıldı.

Hande Erçelin ev hali büyüledi

SEVENLERİNİ KORKUTTU!
Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

Hande Erçelin ev hali büyüledi

BOYNUM TUTULDU
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" mesajıyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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