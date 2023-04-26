En kötü zamanların yıl dönümü: Kalbimdeki deliği kapattıkları gün

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BİR YIL ÖNCE BU ZAMANLAR

Bu ünlü bundan tam bir yıl önce sabah kahvaltısı sırasında fenalaştığını, hastaneye kaldırıldığını duyurdu sosyal medya sayfasından. Hatta operasyon geçirmek zorunda kaldığını bile söyledi. Neyse ki sağlığına kavuştu. Hastalanmasının birinci yıl dönümünde yaşadığı o zor anları ve sağlığını kavuştuğu için ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne serdi.

KALBİNDE DELİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayranlarının çok iyi bildiği gibi bu ünlü, son yılların en gözde modellerinden biri olan Hailey Baldwin Bieber. Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren Bieber, bir yıl önce geçirdiği hafif felcin ardından bıçak altına yattıktan hemen sonra çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Bieber, narkozun etkisinden yeni çıktığı anlarda çekilen pozuna yer verdiği paylaşımında sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hailey Bieber, geçen yıl mart ayında hastaneye kaldırılmış ve ardından 28 Nisan'da bıçak altına yatmıştı.Çünkü kalbinde doğuştan gelen bir delik olduğu ortaya çıkmıştı.

HİKAYESİNİ KENDİ SÖZLERİYLE ANLATTI

Hailey Bieber, iyileşip evine döndükten sonra başına gelenleri Instagram hesabından palaştığı bir videoda anlattı.

Baldwin Bieber videoda "Hikâyesini, kendi sözleriyle anlatmak istediğini" belirtti. Sonra da o sabah yaşananları anlattı: "Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim."Hailey Baldwin daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi. Tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ardından da "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm" diye konuştu.

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SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN SORULARINA YANIT VEREMEDİ

Sonra sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyledi ünlü model. Yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak kendisine sorulan soruları yanıtlamak için kelimeleri bir araya getiremediğini belirtti.

O sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etti. Hailey Baldwin Bieber, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine ekledi.

HAFİF FELÇ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir gece hastanede tutulan Hailey Baldwin Bieber'e bazı testler yapıldı. Bir pıhtı attığı anlaşılmıştı ancak bunun nereden kaynaklandığının bulunması gerekiyordu. Anlattığına göre acil serviste sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın "halk arasında hafif felç" olarak adlandırılan Geçici İskemik Atak geçirdiği belirlendi.

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GEÇİCİ İSKEMİK ATAK NEDİR? Geçici iskemik atak, diğer bir adıyla ‘’minör inme’’, beyne kan akışının bölgesel olarak azalmasıyla birlikte beyin dokusunun beslenememesi sonucu gelişen klinik bir tablodur. Beyindeki kan akışının azalmasının sebebi genellikle tıkanıklıktır. Kan pıhtıları, nadir olsa da yağ parçası kalıntıları veya kan dolaşımındaki hava baloncukları tıkanmaya sebep olan faktörlerdendir. Kan pıhtıları, damarların daraldığı ve yağ birikimleri ile kaplı olduğu alanlarda şekillenir. Eğer, atriyal fibrilasyon gibi bir kalp hastalığınız varsa, kan pıhtıları kalpte oluşup beyne doğru gidebilir. Bazı durumlarda ise beyindeki küçük çaplı damarların hasarını içeren küçük kan damarı hastalıkları geçici iskemik atağa neden olabilir. Birikimler, kan damarlarında toplanarak damar kalınlaşmasına yol açar ve eğer bu birikimler damarı tamamen tıkarsa inme veya geçici iskemik atak görülür. Geçici iskemik atak, nadir olarak beyin kanaması nedeniyle de olabilir. Geçici iskemik atak ile inme belirtileri aynıdır. Fakat geçici iskemik atakta belirtilerin tümü 24 saatten kısa bir süre sonra kaybolur. Böylece beyin dokusunda herhangi bir hasar oluşmadan, beynin beslenmesi yeniden başlar ve devam eder. Beyin hasarı ve belirtiler inmede kalıcıdır; geçici iskemik atakta ise geçicidir.

DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI

Testlerin sonuçlarına göre bu pıhtı yüzünden, Baldwin Bieber'ın beynine kan akışı kısa bir süre için kesildi. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları. Bir süre önce geçirdiği Covid 19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Hailey Baldwin'e açıklandı. Hailey Baldwin'in çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de doktorları ünlü modele anlattı.

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KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Videoda anlattığına göre Hailey Baldwin Bieber, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Fakat daha sonra kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından Baldwin Bieber'ın halk arasında "delik kalp" olarak bilinen Patent Foramen Ovale adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Ünlü model daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin Bieber, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.

PATENT FORAMEN OVELE NEDİR? Patent foramen ovale (PFO) kalbimizde bulunan küçük bir açıklığın adıdır. Doğumdan önce kalbin iki kulakçığı arasında yaşam için gerekli olan bir geçiş vardır. Doğumdan hemen sonra bu geçiş azalır ve iki kulakçığı birbirinden ayıran bölmede küçük bir geçiş kalır ve hemen tüm yenidoğan bebeklerde bulunur. Bu açıklık hayatın ilk iki yılında büyük oranda kapanırken insanların yaklaşık olarak dörtte birinde açık olarak kalır. Bu açıklıktan kalbin sol kulakçığından sağ kulakçığına temiz kan geçişi olur. Ancak bu geçiş çok az olduğu için sağlık sorunu oluşturmaz. Yapılan araştırmalarda erişkin bireylerde görülme olasılığı % 20-25 arasında değiştiği bildirilmektedir. Ancak %1 in azında kapatmayı gerektiren nedenler bulunur.





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KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANIYOR

Video anlattığına göre Hailey Baldwin Bieber, bu yaşadıklarının ardından şimdi doktorlarının önerisiyle günlük olarak kan sulandırıcı kullanıyor. Tedavinin ardından kalbindeki bu delikten kaynaklanan semptomların da ortadan kalktığını sözlerine ekledi Hailey Baldwin Bieber.

SON DÖNEMİN EN GÖZDE MODELLERİNDEN BİRİ

Genç kuşağın müzik yıldızlarından Justin Bieber ile 2018'de evlenen Hailey Baldwin Bieber, soyadından da anlaşıldığı üzere Hollywood'un hatırı sayılır ailelerinden birine mensup. Son dönemde Rust filminin setinde yaşanan ölümcül kaza nedeniyle gündemden düşmeyen Alec Baldwin'in kardeşlerinden Stephen Baldwin'in, Kenya Baldwin ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi Hailey.

Ünlü model Ireland Baldwin'in de kuzeni olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım. Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid gibi son dönemin gözde modellerinin de hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı







