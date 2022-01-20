Hadise, trafikte görüntülendi... Yüzünü sakladı!

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Hadise, geçtiğimiz gece Baltalimanı’nda trafikte görüntülendi. Objektifleri fark edince eliyle yüzünü gizleyen ünlü popçu, soruları yanıtsız bıraktı.

Hadise, kırmızı ışık yanıyor olmasına rağmen şoförüne eliyle “devam et” işareti yaptı. Ancak şoförü

yeşil ışığı beklemeyi tercih etti. (Sayit DURMAZ)

Hande Doğandemir: O konulara girmeyelim

Onur Tuna’yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Hande Doğandemir önceki gün Etiler’de görüntülendi. Aracından inerken objektife yansıyan oyuncu, “Bir YouTube çekimi vardı, oradan geliyorum. Şimdi arkadaşımla buluşacağım” dedi. Doğandemir, Onur Tuna’yla ilgili soruları yanıtlamak istemedi: “Hiç onları konuşmak istemiyorum. Her şey yolunda. Çok sağ olun.” (Deniz BOY)

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Alice provalara başladı

Uzun aranın ardından yeniden perde açmaya hazırlanan “Alice Müzikali”nin ekibi provalara başladı.

ilk kez 7 Şubat 2019’da perde açan müzikal, pek çok kez kapalı gişe sahnelenmiş, ayrıca 23. afife tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ ve ‘en iyi koreografi ödülü’ne layık görülmüştü. ◊ müzikal yine 7 Şubat’ta, zorlu PSm turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. alice’i canlandıran Serenay Sarıkaya ve dans ekibi, geçtiğimiz gün bir araya gelerek oyunun ‘bungee’ sahnelerine çalıştı.

Babasını uğurluyor

Oyuncu İbrahim Büyükak, 6 buçuk aylık oğlu Aslan Oktay’la pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Yeni projesinin çekimleri nedeniyle sette vakit geçiren Büyükak, oğluna da vakit ayırıyor. Oyuncu, Aslan Oktay’la bir karesini şu notla paylaştı: “Oyuncak gözlükleriyle babasını son set gününü uğurluyor.”

Çok seviyorum!



Deniz Çakır önceki akşam Zuhal Olcay ile bir araya geldi. Çakır, sanatçı ile selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal

etmedi. Oyuncu, fotoğrafın altına “Çok seviyorum. Güzel mekanlar güzel insanları kavuşturur” notunu yazdı.

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1 haftada 25 milyon

Mustafa Ceceli’nin Nigar Muharrem ile düeti “Salıncak”, dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. YouTube’da 1 haftada 25 milyon izlenmeye ulaşan şarkı, dünya listesinde 7’nci sıradaki Adele’in ardından 8’inci sırada yer aldı.