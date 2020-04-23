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Haber Giriş: 23.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hadise sevgilisiyle işler kardeşi Derya'ya kaldı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hadise sevgilisiyle işler kardeşi Derya'ya kaldı
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Hadise önceki gün oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’ın Ulus’taki evine girerken görüntülendi. Ünlü şarkıcı sevgilisinin evindeyken, kız kardeşi Derya Açıkgöz de onun bankadaki işlerini halletti.

Hadise önceki gün bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım’ın Ulus’taki evinin önünde görüntülendi. Siteye özel aracıyla giriş yaparken objektife takılan ünlü şarkıcı soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.

Hadise’nin Kaan Yıldırım’ın evine girmesinden yaklaşık bir saat sonra aynı araçla Bebek’e gelen kız kardeşi Derya Açıkgöz, ablası adına banka işlerini halletti. Maskesiz olan ve hızlı adımlarla çıkış yapan Açıkgöz de soruları yanıtsız bıraktı.

 

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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