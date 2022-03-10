Güzeliği annesinden miras! Arzum Onan ile Serap Onan alışverişte

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Doğal güzel

Arzum Onan ve annesi Serap Onan önceki gün Metropol İstanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Onan, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Hepinize kolay gelsin. Havalar soğuk. Üşütmeyin, kendinize çok dikkat edin” dedi.

İkiliyi görenler 'güzelliğini annesinden almış' yorumlarını yaptılar.

Aile yemeği

Uğur Akkuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşi Ebru Şallı, kayınvalidesi Şefiye Şallı, annesi Hatice Akkuş ve babası Mahmut Akkuş’u Kuruçeşme Park Fora’da yemeğe çıkardı.

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Şallı, fotoğraflarını “Ailemi seviyorum” etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu ekledi: “Hanımlar hepinizi güzel yanaklarınızdan öpüyorum. Unutmayın siz var oldukça, biz var oldukça her şey iyi olur. Kendinizi unutmayın. Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum.”

Filmim yakında vizyonda

Oyuncu Ferit Aktuğ önceki gün sevgilisi Saadet Çamaş’la Metropol İstanbul’da el ele alışveriş yaptı.

Aktuğ, “Yeni bir sinema filmimiz var. Yakında vizyona girecek. Onun dışında yeni çalışmalar yapıyorum. Ayrıca gelen senaryoları da okuyorum” dedi.

28 konserimiz iptal oldu

İpek Açar’ın konukları Jale ve Erdal Çelik oldu. Jale, pandemi sırasında birçok konserinin iptal olduğunu söyledi: “28 konserimiz bir anda iptal oldu.”

İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan programı “İpek Yolu”nun bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüne Jale ve Erdal Çelik konuk oldu. Jale, pandeminin kendisi için zor geçtiğini söyledi: “Bir anda 28 konserimiz iptal oldu. Her konserden sonra anneme para veririm. Annem ‘Niye iş yok, yine para ver’ diye espri yaparak beni gülümsetmeye çalıştı. Hayatımızda ne olursa olsun sahneye çıkınca her şey biter. Yıllar geçiyor ama enerjim bitmesin.”



Erdal Çelik, 90’larda yayınladığı “Canımın İstanbul Köşesi”nin hâlâ çok dinlendiğini dile getirdi: “Arkadaşlarım, eş, dost vasıtasıyla arayıp ‘Erdal Abi, kız arkadaşım yanımda şarkıyı okur musun?’ derlerdi, kırmazdım. Sonra nikâh davetiyeleri gelirdi. Çok kişi evlendirdim bu şarkıyla.”

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Lolipoplu pozu olay yarattı

Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen’in yeni şarkısı “Lolipop” için çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Ünlü popçu, kıyafet seçimi ve verdiği pozlarla yine sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Azerice kutladı

Zeynep Bastık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bakü Convention Center’da sahne aldı.

Kareli siyah bir takımla sahneye çıkan Zeynep Bastık, Azerbaycanlı sevenlerinin Kadınlar Günü’nü “Qadınlar gününüz mübarek!” diyerek Azerice kutladı. 1500 kişinin izlediği ünlü popçu, 1.5 saat süren performansı sırasında sevilen şarkılarını seslendirdi.

‘Harbi Güzel’ dans

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Murat Boz, yeni şarkısı “Harbi Güzel”in klibini sevenleriyle buluşturdu.

Bedirhan Güzel’in yönettiği klip, Murat Boz’un dans sahneleriyle ses getirdi. O sahneler için koreograf Ömer Yeşilbaş’tan ders alan şarkıcıya çekimlerde

Çisil Sıkı eşlik etti.