Benim canım sevgilim, sonsuza kadar seninleyim... Üniversite başlayan aşk tamamına erdi!

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İşte bunun örneklerinden biri de geçtiğimiz hafta yaşandı. Yeşil sahaların yıldızlarından biri, üniversite yıllarından bu yana birlikte olduğu sevgilisiyle hayatını birleştirdi.

Bu tören de Hollywood ünlülerinin düğünleriyle yarışacak düzeydeydi üstelik. Damat, takım elbisesi içinde her zamankinden daha yakışıklı görünüyordu.

Gelin ise ışıl ışıl görüntüsüyle etrafına kelimenin tam anlamıyla mutluluk dağıtıyordu.

Bu arada adet olduğu üzere genç gelin nikahta bir gelinlik giydi ardından düzenlenen eğlencede de farklı bir gelinlik tercih etti.

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'EN İYİ ARKADAŞIM KOCAM OLDU'

Gülümseyen yüzlerinde etraflarına aşk ve neşe saçarak hayatlarını birleştiren bu genç çift, Amerikan futbolu yıldızı Brock Purdy ile Jenna Brandt.

Üniversite yıllarında tanışıp birbirlerine aşık olan genç çift, geçtiğimiz hafta sonu ailelerinin yanı sıra arkadaşlarının ve yakın dostlarının huzurunda evlendi.

Gelin Jenna Brandt, törende iki farklı gelinlik giydi. Nikah kıyılırken klasik çizgiler taşıyan bir gelinlik içindeydi genç kadın. Sonrasında düzenlenen eğlencede de yine beyaz ama daha rahat bir kıyafet tercih etti.

Jenna Brandt, Amerikan futbolu yıldızı Brock Purdy ile hayatını birleştirdiği törende çekilen bir dizi fotoğrafını da sosyal medya sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Mutlu gelin "Hayatlarımızın en iyi günü" mesajına yer verdiği paylaşımında bundan böyle en iyi arkadaşına "kocam" diye hitap edeceğini yazdı.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA BAŞLAYAN AŞK, EVLİLİKLE TAÇLANDI

Purdy ile Brandt, üniversite yıllarında tanıştı. Iowa Eyalet Üniversitesi'nde öğrenim gören iki genç, aynı zamanda sporla da ilgileniyordu.

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Brock Purdy, Amerikan futbolu oynarken Jenna Brandt da voleybol takımındaydı. İki genç öğrenci birbirlerine aşık oldu.

Purdy, 2021 yılında Kuzey Iowa Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımına transfer olsa da bu durum iki genci ayırmadı. Farklı okullarda okusalar da kalpleri birbirlerine ait kaldı.

Geçen yıl Brock Purdy, sevgilisi Jenna'nın önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti. İki genç nişanlandı.

Sonra da geçtiğimiz hafta sonu mutluluklarını aile ve yakınlarıyla paylaşarak hayatlarını resmi olarak birleştirdi.

'BENİM JENNA'M... SONSUZA KADAR'

Brock Purdy, nişanlandıklarını bir dizi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Genç sporcu "Benim Jenna'm sonsuza kadar... Senin kocan olmak ve birlikte büyümek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı o paylaşımında.

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Başka bir paylaşımında da "Hayatı sonsuza kadar birlikte paylaşacağım. Seninle ilgili her şeyi seviyorum" diye yazarak güzel sevgilisine olan aşkını takipçilerinin huzurunda ilan etti.

Sonuç olarak her konuğun yüzünde güller açtıran bir törenle Brock Purdy ile Jenna Brandt, muratlarına erdi.

24 yaşındaki Brock Purdy, üniversite aşkı Jenna Brandt'e önünde diz çökerek evlenme teklif etti. Gençlerin o anlarını da arkadaşları böyle görüntüledi.