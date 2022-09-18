‘Gülen Gözler’in perde arkası

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LALE Ilgaz, programda sinemayla ilk tanışmasını şöyle anlattı: “Bayağı bir küçüktüm. Bir buzdolabı reklamında oynamıştım. O dönem film için bir çocuk seçmek istemişler. Ertem Bey (Eğilmez) beni seçmiş. Arzu Film’e çağırdılar beni. Kısa bir görüşme yapıldı. ‘Hemen başlıyoruz’ dediler. Sete gittik, ilk kahvaltı sahnesi çekiliyordu. Ertem abi beni sevdiği için rollerimi bayağı bir uzattı.”



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Lale Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez’in çok duygusal, aynı zamanda da çok sinirli biriolduğunu söyledi: “Çok sinirliydi. Fakat bizimle birlikte yaşardı. Ağlardı. Mesela Münir abi (Özkul) ile birlikte olduğumuz sahneyi ağlaya ağlaya çekti. Gözyaşlarını siliyordu. Ertem Bey’in filmlerinin insanlara dokunması biraz da ondan. Sinirli mi derseniz evet çok sinirliydi.”Ilgaz, filmde annesini canlandıran Adile Naşit ile arasında geçen diyaloğu anlattı: “Sette Lale denmezdi, Hasret denirdi bana. ‘Hadi Hasret şu ellerimi bir ovuver’ derdi. Ovarken içimden derdim ki, ‘insanın eli neden ağrısın. Bana değişik gelirdi. Şimdi anlıyorum el ağrıyormuş.’ Şimdi hep onu anıyorum.”Ilgaz, dizideki diğer rol arkadaşları için de şunları söyledi: “ Ayşen Gruda çok neşeliydi. Hepimize mutluluk verirdi. Likör sahnesinde ‘bana da bir şey olur mu’ demiştim. ‘Yok sana bir şey olmayacak, sana göre değil’ demişti. Itır Esen bana çok güzel kırmızı kalpli kolyeler almıştı. Halit Bey (Akçatepe) çok farklı biriydi. Köklü tiyatrocuydu. Kendilerinin bir hayatları var, bir de bir sürü hayata girebiliyorlardı.”

Şener Şen’i hayranlıkla seyrederdim

Lale Ilgaz filmde Vecihi karakterine hayat veren Şener Şen için “Şener Şen inanılmaz bir insan. Bir insan her kalıba mı girer, her rolü mü oynar? Hayran hayran seyrederdim. Kemal Sunal’ı tanıdım. Filmlerdeki gibi değil çok ciddi bir insan. Fakat Şener Şen filmlerdeki gibi. İnanılmaz hikâyeler anlatırdı bize. Herkesi etrafına toplardı” dedi.



