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‘Gülen Gözler’in perde arkası

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#Gülen Gözler#Doğan Güneş#Ayşen Gruda
‘Gülen Gözler’in perde arkası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:48

1977 yapımı “Gülen Gözler” adlı Yeşilçam filmindeki ‘Hasret’ karakteriyle tanınan Lale Ilgaz, yıllar sonra röportaj verdi. İzmir’de yaşayan Lale Ilgaz, tiyatro oyuncusu Doğan Güneş’in “Mekan-î Yeşilçam” isimli YouTube kanalına konuk oldu ve efsane filmin perde arkasını anlattı.

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LALE Ilgaz, programda sinemayla ilk tanışmasını şöyle anlattı: “Bayağı bir küçüktüm. Bir buzdolabı reklamında oynamıştım. O dönem film için bir çocuk seçmek istemişler. Ertem Bey (Eğilmez) beni seçmiş. Arzu Film’e çağırdılar beni. Kısa bir görüşme yapıldı. ‘Hemen başlıyoruz’ dediler. Sete gittik, ilk kahvaltı sahnesi çekiliyordu. Ertem abi beni sevdiği için rollerimi bayağı bir uzattı.”

‘Gülen Gözler’in perde arkası


ERTEM ABİ
ÇOK SİNİRLİYDİ
Lale Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez’in çok duygusal, aynı zamanda da çok sinirli biriolduğunu söyledi: “Çok sinirliydi. Fakat bizimle birlikte yaşardı. Ağlardı. Mesela Münir abi (Özkul) ile birlikte olduğumuz sahneyi ağlaya ağlaya çekti. Gözyaşlarını siliyordu. Ertem Bey’in filmlerinin insanlara dokunması biraz da ondan. Sinirli mi derseniz evet çok sinirliydi.”
Ilgaz, filmde annesini canlandıran Adile Naşit ile arasında geçen diyaloğu anlattı: “Sette Lale denmezdi, Hasret denirdi bana. ‘Hadi Hasret şu ellerimi bir ovuver’ derdi. Ovarken içimden derdim ki, ‘insanın eli neden ağrısın. Bana değişik gelirdi. Şimdi anlıyorum el ağrıyormuş.’ Şimdi hep onu anıyorum.”
‘Gülen Gözler’in perde arkası


AYŞEN GRUDA HEPİMİZE
MUTLULUK VERİRDİ
Ilgaz, dizideki diğer rol arkadaşları için de şunları söyledi: “Ayşen Gruda çok neşeliydi. Hepimize mutluluk verirdi. Likör sahnesinde ‘bana da bir şey olur mu’ demiştim. ‘Yok sana bir şey olmayacak, sana göre değil’ demişti. Itır Esen bana çok güzel kırmızı kalpli kolyeler almıştı. Halit Bey (Akçatepe) çok farklı biriydi. Köklü tiyatrocuydu. Kendilerinin bir hayatları var, bir de bir sürü hayata girebiliyorlardı.”

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‘Gülen Gözler’in perde arkası

Şener Şen’i hayranlıkla seyrederdim
 Lale Ilgaz filmde Vecihi karakterine hayat veren Şener Şen için “Şener Şen inanılmaz bir insan. Bir insan her kalıba mı girer, her rolü mü oynar? Hayran hayran seyrederdim. Kemal Sunal’ı tanıdım. Filmlerdeki gibi değil çok ciddi bir insan. Fakat Şener Şen filmlerdeki gibi. İnanılmaz hikâyeler anlatırdı bize. Herkesi etrafına toplardı” dedi.

 

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#Gülen Gözler#Doğan Güneş#Ayşen Gruda

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