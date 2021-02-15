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Haber Giriş: 15.02.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Show'da patlak verdi

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Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Show'da patlak verdi
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Geçtiğimiz hafta İbo Show'da Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasında yaşanan yer kapma krizinin 37 yıl öncesindeki bir husumete dayandığı ortaya çıktı.

'İbo Show' programında geçen hafta yer kapma krizi yaşanmıştı. Konuklardan Ayşe Mine, fasıl bölümünde Tatlıses'in yanına girebilmek için Faruk Tınaz'ı ekarte etmişti. Bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, Tatlıses'in yanında yer bulamayınca küsmüştü. Yaşanan krizin ardından Ayşe Mine, asıl Gülden Karaböcek'in kendisini ittiğini iddia etti.

Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Showda patlak verdi

GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY VAR
1984 yılında İzmir Fuarı'nda da aralarında husumet yaşandığını söyleyen Mine, "Yayında beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Görüntülerde var. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. Gülden Karaböcek ise "Ben kimseyi itmedim. Bilerek yapılmış bir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı. Gereksiz bir tartışma" dedi.

Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Showda patlak verdi

 

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