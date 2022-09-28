Gülçin Ergül Hepsi grubundan neden ayrıldığını açıkladı: Mutsuzdum ve huzur aradım

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Ekşi sözlüğün soru cevap köşesinde bugün şarkıcı Gülçin Ergül yer aldı. Sözlük yazarlarının sorularını yanıtlayan Ergül, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'DÜNYADA HİÇBİR ŞEYİ HUZURUMA DEĞİŞMEM'

* Siz de eski günleri özlüyor musunuz?

Tabii ki eski günlerin çok güzel bir değeri var ama anda yaşamaya gayret ediyorum. Şu anın bir hediye olduğunu asla unutmuyorum.

* ABBA bile bir araya geldi. Bitsin artık bu hasret... İnsanlar sizi birlikte sevdi.

Hepsi, hala sevilmeye devam ediyor. Hepsi'nin bir araya gelmesi yani sadece bir konser için vs. görünse de onun arkasında çok uzun bir çalışma sürecinden geçmesi gerekiyor.

20. yılımıza daha 3 yıl var böyle bir çaba olduğu söylenmiş bu konuda ama o zamana kadar bence düşünebiliriz.

Olumsuz bir cevap vermek istemiyorum, sizleri üzmemek için ama hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil.

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Artık aramızda da saygı ve sevgi çerçevesinde bir iletişim var. Çok sık olmasa da bu şekilde devam etmesi bana daha sağlıklı geliyor. Göreceğiz ileride...

* Hepsi grubundan neden ayrıldınız, bu karardan pişmanlık duydunuz mu?

Her şey bir etkileşim aslında... Her şey güzel giderken 'ben ayrılayım, tek başıma bir şeyler yapayım' demedim. Mutsuzdum ve huzur aradım. Ayrılmam gerekiyordu. Kimseye hiçbir kötülük yapmadan sadece yokluğumu hissettirdim bu kadar.

Ve asla da bu karardan pişmanlık duymadım. Arkadaşlarımı sevgiyle ve saygıyla olduğu gibi kabul ederek hayatımda konumlandırıyorum.

Çok güzel başarılarımız oldu beraber.

* Hepsi grubunun beşinci üyesinin Şahan Gökbakar olduğu iddiası doğru mu?

Bir zaman öyleydi ama önce o ayrıldı. Sonra peşini ben takip ettim.

* Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra hayatınızda neler değişti? Gruptan ayrılmanız size olumlu katkısı mı, yoksa olumsuz katkısı mı oldu?

Bence olumlu katkısı oldu. Dünyada hiçbir şeyi huzuruma değişmem...

HEPSİ DAĞILDI!

Adlarını ilk olarak 2005 yılında duyurmuşlardı müzik dünyasında. Gencecik, kıpır kıpır genç şarkıcılardı. "Hepsi" adıyla bir araya gelmişler ve kısa zamanda gençliği peşlerinden sürüklemişlerdi. Peki sonra ne oldu bu güzel sesli, durdukları yerde duramayan genç kızlara? Hepsi grubunun kızları şimdi ne yapıyorlar?

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GÜLÇİN ERGÜL

Hem şarkı söyleyip hem de dans eden Hepsi grubu cephesinde ilk deprem 2009 yılında yaşandı. Gülçin Ergün, kariyerini solo olarak sürdürme kararı aldı ve gruptan ayrıldı.

Epey konuşuldu bu ayrılık. Genç şarkıcı ise çok konuşulan bu ayrılığın nedenini verdiği bir röportajda "Gruptan ayrılmamın özen hayatımla hiç bir alakası yoktu, olmaz da zaten. Grup içinde çok mutsuzdum. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi. Şirketim tarafından bana karşı verilen sözler yerine getirilmemişti ve benim haklı olarak ayrılmam gerekiyordu" diyerek anlattı.

Gülçin Ergün, solo kariyerine adım atarken grubun diğer üyeleri de yollarına devam etti. Ama grup aradan geçen yıllar içinde dağıldı.

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KORKUNÇ KAZA

Kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile geçirdiği korkunç kazayla gündeme gelmişti. İş için İzmir'den İstanbul'a gelen ikili Balıkesir'de bir TIR ile çarpıştı. Kazana Gülçin Ergül yaralanırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetmişti.

CEMRE KEMER

Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyelerinden biriydi. Gülçin Ergün'ün ayrılığından sonra geride kalan iki arkadaşıyla birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Ama sonra o da müzik dünyasına veda edip pilates eğitmenliği yapmaya başladı. Uzun zamandır Emre Medina ile aşk yaşayan Kemer Aralık 2020'de nikah masasına oturdu. Çift 2021'de de kızlarını kucağına aldı.

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YASEMİN YÜRÜK

Hepsi grubunun diğer üyesi Yasemin Yürük ise spora yöneldi. Pilates ve kickbox konusunda uzmanlığını konuşturuyor. Eğitmenlik sertifikası alan Yürük özel dersler veriyor. Birbirinden zor hareketleri basit şekilde yapan Yürük paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

EREN BAKICI

Eren Bakıcı, grubun dağılmasından sonra oyuncu olarak kariyerini sürdürdü. BKM Mutfak'ta sahnelenen 'No Name' adlı oyunda yer aldı. TV8'de ekrana gelen 'Bana Baba Dedi' dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Yoga eğitmeni de olan Eren Bakıcı, bir süre önce sanatın bir başka dalına yöneldi. Bakıcı, bir süre seramik çalışmaları yaptı.

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