Yılın düğününde en önemli an geldi: Ellere macunlar sürüldü, karşılıklı yeminler edildi

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Geçtiğimiz 9 Ocak'ta başlayan ve 17 Ocak tarihine kadar sürecek olan törenin en renkli kısmı da dün gerçekleşti. Ülkenin başkenti Bandar Sari Begawan'daki bu törende gelin ile damat rengarenk yerel giysiler içinde yer aldı.

Düğünün önceki gün gerçekleşen bölümünde Istana Nurul İman'da Abdul Mateen ile Anisha için geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan macun töreni yapıldı. Bu törende gelin ile damadın en yakın aile üyeleri onların evliliğini kutladı.

Belki de o coğrafyadaki düğünlerin en renkli anı olan törende gelin ile damadın ellerine renkli macunlar sürüldü.

Brunei'deki kraliyet düğününün en renkli anlarından biri, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen macun töreniydi.

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Bu macunlar, doğurganlığı ve bereketi simgeliyor. Sadece Brunei'de değil Malezya'daki düğünlerde de bu özel tören uygulanıyor.

Gelin ile damadın yerel çizgileri yansıtan kıyafetlerinin de birbiriyle uyumlu olması dikkatlerden kaçmadı.

Düğünün en önemli kilit noktalarından biri olan macun sürme töreninde damat Abdul Mateen, tüm aile üyelerinin huzurunda gelin Anisha'yı karısı olarak kabul ettiğine ve onunla ömrü boyunca ilgileneceğine, ona bakacağına söz verdi.

Evlenen çiftin aile büyüklerinin yer aldığı bu törende damadın yanında babası Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah vardı. Damat, Anisha'yı karısı olarak kabul ettiğine ve ona hayatı boyunca bakacağına söz verdi.

Damat Prens Abdul Mateen, Anisha ile nişanlanıncaya kadar dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak biliniyordu.

Genç Abdul Mateen, aynı zamanda bir Instagram fonemeni olarak da tanınıyor. r. 2 milyonu aşkın takipçisiyle gösterişli hayatını paylaşıyor.

Nişanlısı Anisna Rosnah ise aslında Brunei Sultanı'nın çevresine çok da uzak değil. 29 yaşındaki genç iş kadını Sultan Hassanal Bolkiah'ın danışmanlarından biri olan Pehin Dato Isa'nın torunu.

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Bu renkli tören sırasında gelin ile damat yerel çizgileri yansıtan kıyafetler içindeydi. Gelinin takı ve aksesuarları da göz alıcıydı.

Bir ipek giyim şirketi olan ve aynı zamanda tatil planlama işine de giren Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in arkadaşı.

İki gencin nişanlandığı geçtiğimiz yılın ekim ayında duyuruldu. Prens, Instagram sayfasında nişanlısıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. O karede gelinin parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.

Anisha ile Abdul Mateen'in düğünü 9 Ocak'ta başladı. Bir dizi geleneksel ve renkli etkinliğin yer aldığı düğün önümüzdeki pazar günü verilecek bir yemekle sona erecek. O yemeğe dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyelerinin katılması bekleniyor.

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Geleneklere göre Brunei'deki düğünlerin bir bölümünde kadınlar ve erkekler farklı yerlerde toplanıyor. Bu görüntü, Prens Abdul Mateen'in, ülkenin başkenti Bandar Seri Begawan'daki Sultan Ömer Ali Saifuddien Camii'nde resmi belgeleri imzaladığı anı yansıtıyor.

Genç çiftin nişanı geçtiğimiz yılın ekim ayında açıklandı. Prens'in Instagram paylaşımında Anisha'nın parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada hemen hatırlatalım ki damadın babası, Hassanal Bolkiah, dünyanın neresinde bir kraliyet düğününe davet edilse katılıyor.

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Bunlar arasında Prens William ile Kate Middleton'ın düğünü de var. Sultan, son olarak şu anda evlenen oğluyla birlikte Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününe de katıldı. Durum böyle olunca bu iki çiftin de düğün yemeğine katılması beklentiler arasında.

Düğünün en çok ilgi çeken kişisi ise her zaman olduğu gibi gelin Anisha Roshnah'dı. Genç kadın, törenler boyunca farklı kıyafetler giydi. İlk gün üzerinde ülkesinin moda tasarımcılarından biri olan Teh Firdaus'un imzasını taşıyan beyaz bir kıyafet vardı.

Anisha, törenin ilk gününde ülkesinin modacılarından birinin imzasını taşıyan bir kıyafet giydi.

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Firdaus, gelin Anisha'nın bir fotoğrafını Instagram sayfasında "Brunei kraliyet düğününde rol oynamaktan gurur duyuyorum" diyerek paylaştı.

Gelin Anisha, törenin bir sonraki gününde de yine aynı modacıya ait olan bir gelinlik giydi. Onun da sade ama gayet şık olduğu dikkatlerden kaçmadı. Düğünün konuklarından biri gelin Anisha ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Bir sonraki gün gerçekleşen törende de klasik kesimli beyaz bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

Çiftin düğünü nedeniyle ülkede de bir bayram havası esiyor.

Bu arada bu düğünle ilgili en çok merak edilen ayrıntılardan biri de gelin ile damadın ne zaman ve nerede tanıştığı. Bu konu net olarak bilinmiyor. Ancak Anisha'nın dedesi ve erkek kardeşi bu konuda rol oynadı büyük olasılıkla.

Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'nın bir süredir flört ettiği de biliniyor.