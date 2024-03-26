"Babası olduğuma kimse inanmaz" diyordu... Altıncı çocuğu beş aylık oldu...Takipçileri görünce çıldırdı

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Ne olursa olsun çocuk sahibi olma konusunda dur durak bilmeyenlerden biri de ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay.

57 yaşındaki Ramsey ile 49 yaşındaki karısı Tana, kısa bir süre önce altıncı bebeklerine kavuşmuştu.

Her ne kadar Ramsay "Karım altıncı çocuğu istiyor ama okulda herkes beni onun babası değil dedesi zanneder" diye buna önceleri sıcak bakmasa da o da direnemedi ve Ramsay ailesi bir kişi daha genişledi. Yani aileye altıncı çocuk da katıldı.

Geçen kasım ayında Ramsay ailesine altıncı kez "bebek kokusu" geldi...

Gordon ve Tana Ramsay'ın yeni doğan oğulları Jesse James, beş aylık oldu bile. Üstelik anne ve babasına da daha uzun süre unutmak istemedikleri "bebek kokusunu" getirdi...

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Gordon Ramsay, aralarına yeni katılan minik Jesse James ile dört yaşındaki ağabeyi Oscar'ın birlikte çektiği bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

Ailenin iki küçük çocuğunu birlikte ellerindeki ipad'den çizgi film izlerken gösteren bu fotoğraf Gordon Ramsay'ın 2 milyona yakın takipçisinin büyük sempatisini kazandı. Hem yorum hem de beğeni yağmuruna tutuldu.

Bu arada 5 aylık Jesse James ile 4 yaşındaki Oscar'ın, Ramsay ailesinin en küçük çocukları olduğunu hatırlatalım.

Gordon ve Tana Ramsay'ın en küçük iki oğlunun birlikte çizgi film izlediği bu sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Tana ve Gordon'ın en büyük çocuğu Megan 25 yaşında... İkizleri Jack ve Holly 24, Tilly ise 22 yaşında. Görüldüğü gibi Ramsay kardeşlerin yaşları arasında "dağlar kadar fark" var.

Gordon ve Tana Ramsay, altıncı bebekleri Jesse James'e geçtiğimiz yılın kasım ayında kavuşmuştu. Ünlü şef o paylaşımda en küçük oğlunun yani altıncı çocuğunun kendi doğum günü olan 8 Kasım'da dünyaya gözlerini açtığını de belirtti.

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Ramsay tıpkı eşi Tana gibi altıncı bebeğin dünyaya gelişini büyük bir mutlulukla karşıladı. Ama daha bu mutlu haberi duyurmadan birkaç ay önce ailesini genişletme konusundaki çekincelerini dile getirmişti.

Nick Grimshaw ve Angela Hartnett'ın podcast yayınına konuk olan Ramsay, o programda sözlerine "Küçük bir sırrım var... Tana bir çocuk daha istiyor" diyerek başladı.

Bunu neden istemediğini de "Okuldaki en yaşlı baba olmak istemiyorum" diyerek açıklamıştı. Gordon Ramsay, bir çocuk daha dünyaya getirdiklerinde onu okula götürdüğü sırada herkesin çocuğuna "Bu yanındaki büyükbaban mı?" diye soracağını da sözlerine ekledi.

Ramsay'in anlattığına göre şu ana kadar dünyaya gelen her yeni çocukta babalık yetenekleri biraz daha gelişti.

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Ramsay çifti evliliklerinde 27'nci yılı kutladı.

"Başlarda ya da bir önceki çocukta yanlış yaptığınız her şeyi bir sonraki çocukta daha iyi hale getiriyorsunuz" sözleriyle ifade etti durum.

Ramsay bu konuda da şu anda 4 yaşında olan en küçük oğlu Oscar'ı da örnek gösterdi. "Çok hızlı büyüyor, Sanki küçük bir yetişkin gibi. Çünkü onun kendisinden yaşça epey büyük dört tane kardeşi var" dedi.

Gordon Ramsay, karısı Tana'nın aileyi biraz daha genişletme konusundaki isteğinin özellikle de üç yıl önce zirveye çıktığını anlattı.

Ramsay ailesinde çok çocuk seven tek kişi Gordon değil elbette. Karısı da onun gibi bir çocuk delisi!

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Gordon Ramsay ve Tana Ramsay çocukları çok seviyor.

Tana daha fazla çocuk istediğini 2021 yılında Hello dergisine verdiği bir röportajda anlatmıştı. "Ne biliyor musunuz? Problem benim çocukları çok seviyor olmam. Ama sanırım 70 yaşına geldiğimde de yine bunları söylüyor olacağım. "

Tana Ramsay, sahip olduğu beş çocuğuna baktığında kendini inanılmayacak kadar şanslı hissettiğini sözlerine ekledi. Çocuklarıyla geçirdiği her bir dakikadan nasıl büyük bir zevk aldığını anlattı o röportajda.