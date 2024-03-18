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Gigi ve Bella'nın küçük kardeşleri Umre'ye gitti: Bu anlar için sonsuz minnettarım!

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#Bella Hadid#Gigi Hadid#Anwar Hadid
Gigi ve Bellanın küçük kardeşleri Umreye gitti: Bu anlar için sonsuz minnettarım
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 15:04

Moda dünyasının ünlü kardeşlerinin en küçüğü şu günlerde büyük bir manevi huzur içinde... Kendini ne kadar mutlu hissettiğini ve gerçek kardeşleriyle birlikte dini görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu...

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Filistin kökenli Müslüman bir babanın çocukları olarak dünyaya gelen Gigi ve Bella Hadid'in küçük erkek kardeşleri Anwar, arkadaşlarıyla birlikte Umre ziyaretine gitti.

Tıpkı ablaları gibi modellik yapan 24 yaşındaki Anwar, Mekke'de Umre ziyareti sırasında çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Anwar Hadid "Gerçek kardeşlerimle birlikte Umre... Bu anlar için sonsuz minnettarım" diye yazdı.

Anwar Hadid'in 75 yaşındaki babası Mohamad Hadid de oğlunun attığı bu adımla ne kadar gurur duyduğunu onun paylaşımına yaptığı yorumla ifade etti.

Gigi ve Bellanın küçük kardeşleri Umreye gitti: Bu anlar için sonsuz minnettarım

Anwar Hadid, arkadaşlarıyla birlikte Umre'ye gitti. Orada çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mohamad Hadid "Oğlum inançlı arkadaşlarıyla birlikte" yazdı Anwar Hadid'in paylaşımına.

Mohamad Hadid'in Hollandalı manken Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocuğu Anwar'ın Umre ziyaretinden duyduğu mutluluğu annesi de ifade etti.

Yolanda, oğlunun fotoğraflarına bir kalp emojisi koyarak yorum yaptı.

Mohammad Hadid'in Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Gigi ile Bella, babalarının kökenine de son derece bağlı.

İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'ye olan desteklerini sunmak için ikisi de iş kaybetmeyi bile göze alarak tepki gösterdi.

Gigi ve Bellanın küçük kardeşleri Umreye gitti: Bu anlar için sonsuz minnettarım

BABA TARAFI FİLİSTİN'DEN GÖÇ ETTİ
Gigi ve Bella Hadid'in baba tarafı Filistin kökenli. Dünyaya Nasıra kentinde gözlerini açan kardeşler daha sonra Suriye'ye oradan da ABD'ye göç etti. Hadid ailesinin iki erkek beş tane de kız çocuğu bulunuyordu.

Mohamad Hadid, yıllar içinde Los Angeles'ın en tanınmış emlak geliştiricilerinden biri oldu. Bugün de ABD'nin en zengin iş insanlarından biri olarak biliniyor.

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#Bella Hadid#Gigi Hadid#Anwar Hadid

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