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Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok

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'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok
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Ünlü model Gigi Hadid, doğum yaptıktan 10 ay sonra yeniden kamera karşısına geçti.

Sıfır beden olmak gibi kaygım yok

"ANNE OLMAK DEĞİŞTİRDİ"
Zayn Malik ile birlikteliğinden Khai adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getiren Gigi Hadid, anne olduktan sonra ilk kez objektif karşısına geçti. 25 yaşındaki model, hamilelikten sonra fiziğinin değiştiğini ancak bunun kendisini rahatsız etmediğini ifade etti.

Sıfır beden olmak gibi kaygım yok

DERGİ İÇİN KAPAK POZU VERDİ
Gigi Hadid, Vogue dergisinin mart sayısına kapak pozu verdi. Kızını dünyaya getirdikten sonra ilk çalışması olan bu çekimin ardından dergi için bir de röportaj yaptı Hadid.

Sıfır beden olmak gibi kaygım yok

FİZİĞİNİN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ
Ünlü model hamilelik ve doğumun ardından fiziğinin değiştiğini belirterek "Eskisi kadar zayıf olmadığımı biliyorum. Ama aynı zamanda ben gerçekçi düşünen biriyim" dedi. Hadid, dergi için kapak pozu vereceği kesinleştiğinde, sıfır beden olmaya çalışmak zorunda hissetmediğini de sözlerine ekledi.

Sıfır beden olmak gibi kaygım yok
"HER HAFTA BAŞKA ÜLKEDE OLMAK İSTEMİYORUM"
Hadid, anneliğin kendisini çok değiştirdiğini ve kariyer tercihlerini etkilediğini de belirtti. Daha yerleşik bir hayata geçmek istediğini söyleyen Hadid, eskisi gibi her hafta başka bir ülkede olmayı düşünmediğini ekledi.

Sıfır beden olmak gibi kaygım yok

THAI'NIN ANNESİ
Gigi Hadid ile Zayn Malik'in Khai adını verdikleri kızı geçtiğimiz yıl, 23 Eylül'de dünyaya geldi. Çift, bebeğin adını uzun süre açıklamamış sonunda Hadid, Instagram sayfasındaki profilini değşitirip "Khai'nin annesi" diye yazarak herkesin merak ettiği bu konuyu açıklığa kavuşturmuştu.

Sıfır beden olmak gibi kaygım yok

Dört ayda karnı dümdüz oldu  Ünlü model Gigi Hadid, Khai adını verdiği kızını dünyaya getirdikten sadece 4 ay sonra hamilelik kilolarından bir gramının bile kalmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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