Tahtı unutsan iyi olur George... Gerçek kraliçe hemen yanında!

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Bir parantez açalım ve büyük bir çoğunluğun Charles'tan tahtını bir an önce oğlu William'a devretmesini beklediğini de hatırlatalım.

Ama bunu bekleyenlerin arzusu William'ı kral olarak görmekten çok halktan bir aileden gelen Kate'i kraliçe olarak görmek. Şimdi parantezi kapatalım ve asıl konumuza devam edelim.

Kate ile William, 2011 yılında yaptıkları evlilik sırasında tahta üç tane veliaht "sıraladılar." En büyük oğulları George, çok büyük bir değişiklik olmazsa tahtın ilk sıradaki varisi.

Kate ve William, taht için üç tane çocuğu arka arkaya 'sıraladılar'.

Ardından da kardeşleri Charlotte ve Louis geliyor. Şu andaki duruma göre tahtın babasından sonraki sahibi George.

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Ama öte yandan iddialara göre Kate ile William'ın yaşadığı evin kapalı kapıları ardında bambaşka gelişmeler oluyor.

Buna göre ortanca kardeş Charlotte, iki erkek kardeşine karşı kraliçeliğini çoktan ilan etti bile.

En azından ebeveynlik uzmanı olarak tanınan Jo Frost, aileyle ilgili gözlemlerinden bu sonucu çıkardı.

Gerçi hep beraber katıldıkları etkinliklerde Charlotte'un hem ağabeyine hem de kardeşine karşı tavırları hatırlanırsa bunun yanlış olduğu pek söylenemez.

Kate ile Wililam'ın tek kızı Charlotte, büyük kardeşi George'dan daha baskın kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Takip edenler hatırlar... Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde bile kimi zaman ne yapması gerektiğini George'a hatırlatan kişi kardeşi Charlotte oldu.

Supernanny (Süper Dadı) olarak tanınan ebeveynlik uzmanı Jo Frost da bu konudaki yorumlarıyla Galler ailesinin üç çocuğu arasında en baskın karaktere sahip olanın ve diğer iki kardeşini kontrol altında tutanın 8 yaşındaki Charlotte olduğunu söyledi.

Hello dergisine konuşan Jo Frost "Charlotte bütün kurallara hakim" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Charlotte herkesi nasıl iyi durumda tutacağını biliyor. İkisini izlediğim anlar oldu. Bazen Charlotte'un kendisine yaptığı uyarıları kızsa da sonunda yanında bulunduğu ve kendisini uyardığı için mutlu oldu."

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Frost'un değerlendirmesine göre Galler Prensesi Catherine ve Prens William çocuklarını kraliyet ailesinin kurallarına uygun bir biçimde yetiştiriyor.

Uzmana göre Kate ile William üç çocuklarını da geleceğe eşit şekilde hazırlıyor.

Onlara her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu daha şimdiden iyice belletiyorlar. Frost bu konudaki görüşünü "Sanırım bütün gördüklerimiz farkındalıkla ilgili" diye sürdürdü.

Onun yorumuna göre geleceğin kralı olan George bu konuda birçok şey öğrenerek büyütülüyor zaten. Sadece o değil diğer iki kardeşi de kraliyet ailesinin kuralları ve uygulamaları konusunda eğitiliyor.

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Ama yine de buna rağmen üç kardeş arasında en etkili kişi Prenses Charlotte. Zaten küçüklük yıllarından beri basın karşısında sergilediği büyümüş de küçülmüş tavırlarıyla ne kadar baskın bir kişiliği olduğunu gözler önüne seriyordu küçük kız.

Hatta birçok kişiye göre o 'küçük bir Kraliçe Elizabeth'. Bunu söyleyenler Prenses'in hem fiziksel görünüş olarak hem de karakter olarak Elizabeth'in bir kopyası olduğunu ileri sürüyor.

Birçok kişi Charlotte'u, Kraliçe 2. Elizabeth'e hem fiziksel görünüş hem de kişilik olarak benzetiyor.

Aslına bakılırsa daha kardeşlerin kamuoyu karşısına çıkmaya başladıkları ilk dönemde George ve Charlotte ile ilgili iddialar da havada uçuşmaya başladı.

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Başta kraliyet uzmanları olmak üzere birçok kişi kalabalıklar karşısındaki tutuk ve utangaç tavırlarına bakarak George'un aslında tahta geçmek için uygun olmadığını ileri sürdü.

Özellikle de kardeşi Charlotte'un küçücük yaşında sergilediği kendinden emin ve otoriter tavırları aslında onun yönetici olmak için gereken özelliklere sahip olduğu yorumlarına yol açtı.

Bazı kraliyet uzmanlarına göre George, sırası geldiğinde kral olarak tahta geçmemeyi seçebilir. Yani konumunu kardeşine bırakabilir.

Bazı iddialara göre daha sıkılgan bir kişiliği olan George, zamanı geldiğinde yerini kardeşine bırakabilir.

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Hatta bu konuda biraz daha teori üreten uzmanlara göre George'un tıpkı amcası Harry gibi daha özgür bir hayat arzu edebileceği iddiasını da ortaya atıyorlar.

Başka bir görüşe göre de George eninde sonunda tahta çıkacak. Ama belki de perde arkasındaki güç kız kardeşi Charlotte olacak.

Tıpkı bugün Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne'in bir örneğini sergilediği gibi güçlü ve kararlı duruşuyla kardeşinin en yakın destekçisi olacak. Bütün bunları da elbette zaman gösterecek.

Herkes genel olarak iki büyük kardeş hakkında konuşuyor. Ancak Galler çiftinin bir de en küçük çocuğu Louis var. O da taht için babası, ağabeyi ve ablasından sonra geliyor. Bir başka deyişle onun bu konuda büyük bir iddiası yok.

Prens Harry, Kate ile William'ın 'yedek' çocuklarından birinin ileride kendisine benzeyebileceğini ileri sürdü.

Zaten Kate ve William'ın en küçük çocuğu da diğer iki kardeşinden farklı olduğunu çoktan gözler önüne serdi. Onun yaşındayken iki büyük kardeşi yaşlarından daha olun davranışlarıyla dikkat çekiyordu. Aynı ailede büyümesine rağmen Louis onlardan çok farklı.

Onun yerinde duramayan tavırlarına bakarak herkes Louis'yi Harry amcasına benzetiyor. İleride de onun gibi "asi" davranabileceğini ifade edenler de var.

Zaten Harry de ağabeyi William'ın "yedek" çocuklarından birinin kendisi gibi olabileceğini ileri sürmüştü.

Spare (Yedek) adlı kitabının yayılanmasından sonra Substack'a verdiğ ibir röportajda Harry "Bu üç çocuktan birinin sonu benim gibi olacak. Yedek olacak... Bu durum beni çok yaralıyor, endişelendiriyor" diye konuşmuştu.