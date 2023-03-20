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Düğün detayları belli oldu!

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#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Tuba Büyüküstün
Düğün detayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:07

20 Haziran’da Four Seasons Bosphorus’ta Buğrahan Tuncer’le evlenmeye hazırlanan Eda Ece, gelinliğini Hollywood yıldızlarının tasarımcısı Zuhair Murad’dan seçti.

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Ünlü oyuncu Eda Ece ve Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın yıldızı Buğrahan Tuncer’in düğün hazırlıkları son sürat devam ediyor. 20 Haziran’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı.

Düğün detayları belli oldu

4 yıldır birlikte olan çift, düğün mekânı olarak Boğaz’ın gözde otellerinden Four Seasons Bosphorus’u seçti. Klas ve samimi bir düğün planlayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in konukları arasında televizyon dünyası ve spor camiası da olacak.

Bugüne kadar hem “Yasak Elma” dizisindeki efsaneleşmiş ‘Yıldız’ rolü için hem de sinemada canlandırdığı roller gereği çok kez gelinlik giyen Ece, kendi gelinliğini çok özenerek seçmiş.

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HOLLYWOOD YILDIZLARI ONU İSTİYOR

Kendini Vakko Wedding’in usta ellerine teslim eden güzel oyuncu, tercihini bir Zuhair Murad tasarımından yana yapmış. Lübnanlı modacı Zuhair Murad, romantik gelinlik ve kırmızı halı tasarımlarıyla biliniyor. Örneğin ünlü Hollywood yıldızları Sofia Vergara, Rose Leslie ve Kaley Cuoco, evlenirken Murad tasarımı giyen isimlerden.

Düğün detayları belli oldu

Sofia Vergara - Kaley Cuoco - Jennifer Lopez

Kırmızı halıda sıklıkla Lübnanlı modacının tasarımlarını tercih eden Jennifer Lopez ise son filmi “Marry Me”nin düğün sahnesinde giydiği görkemli Zuhair Murad gelinliğiyle uzun süre adından söz ettirmişti. Eda Ece’nin de düğününde Hollywood yıldızlarını aratmayacağından eminim! Şimdiden mutluluklar...

Düğün detayları belli oldu

Zuhair Murad, 2017 yılında Vakko Wedding’de satışa sunulan özel koleksiyonunu tanıtmak için Cem Hakko ev sahipliğinde İstanbul’a gelmişti.

Paris’te yardım toplayacaklar

Düğün detayları belli oldu

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Oyuncular Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzedeler yararına Paris’te bir yardım etkinliği düzenliyor.

Yıllar önce başrol oynadığı “Asi” dizisi nedeniyle aylarca Hatay’da yaşayan Tuba Büyüküstün, hem bölgede çok seviliyor hem de kendisinin de Hatay’la ayrı bir gönül bağı var.

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, depremin ardından afet bölgesine giderek çadır kentleri ziyaret etmiş ve yardım götürmüştü.

Bu kez de depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için düzenlenen yardım gecesine Fırat Çelik’le ev sahipliği yapacak.

Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan 2023’te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak.  

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İki ayda bitti

Geçtiğimiz kasım ayında Mustafa Mert Koç’tan ayrıldıktan sonra gönlünü Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva’ya kaptıran Melisa Aslı Pamuk’un bu ilişkisi yıldırım hızıyla bitmiş! Ocak ayında Ağva ile görüşmeye başlayan güzel oyuncu, ilişkisini gizli tutmak istese de buna engel olamamıştı.

Haberlerin ardından sessiz kalan ikili, sosyal medyadan da takipleşmemişti ve birbirlerini tanıma aşamasındaydı. Ancak tanıma aşamasında birbirlerine uygun olmadıklarını düşündüler belli ki çünkü duyduğuma göre ikili 10 gün önce ayrı yollara gitmeye karar vermiş.

Düğün detayları belli oldu

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#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Tuba Büyüküstün

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