Gelin annesi sabahlıkla geldi! Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

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KUTLAMALAR 11-11-2021'DE BAŞLADI

Dünyanın en zengin varislerinden biri olarak bilinen, model, TV ünlüsü Paris Hilton kısa bir süredir nişanlı olduğu iş insanı Carter Reum ile 11 Kasım'da Los Angeles'ta evlendi. Daha doğrusu üç gün üç gece sürecek kutlamalar başladı.

DEDESİNİN MALİKANESİNDE EVLENDİ

Uzun süre nikahta giyeceği gelinliğe karar veremeyen, sonra da birkaç kez düğün mekanını değiştiren 40 yaşındaki Hilton ile Carter Reum, Paris'in dedesi Barron'ın Bel Air'deki lüks malikanesinde evlendi. Çiftin mutlu gününe çok sayıda ünlü de konuk olarak katıldı.

GELİNİN ANNESİ GELDİ

Bütün ünlüler bir yana en az Paris Hilton kadar merak edilen biri daha vardı: Annesi Kathy Hilton. Aynı zamanda bir TV yıldızı olarak da tanınan 62 yaşındaki Kathy Hilton, kalabalık bir fotoğrafçı grubunun, kapısı önünde beklediği malikaneye törenden saatler önce geldi. Aracından indiğinde ise herkes bir şaşkınlık yaşadı.

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EŞİ RICKY YANINDAYDI

Kathy Hilton, kızının düğünü içir saçlarını yaptırmıştı, ince topuklu ayakkabılarını da giymişti. Ama üzerinde sadece bir sabahlık vardı. Onun bu görüntüsü de sosyal medya da konuşuldu. Birçok kişi "Kathy neden kızının düğününe sabahlıkla geldi" derken bazıları da birkaç ay önce olanları hatırlayıp "Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış" diye yorum yaptı. Ama işin aslını far edenler de vardı. Onlar da "Sabahlığıyla geldi ama malikanedeki odasında mutlaka düğün için hazırlanan kıyafetini giyecektir" diyerek durumu özetledi. Kathy Hilton'un yanında eşi Ricky Hilton da vardı.

ÜNLÜLERİN DÜĞÜN ŞIKLIĞI

Paris Hilton ile Carter Reum'un düğününe gösteri dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetlerle katıldı. İşte ünlülerin düğün şıklığı.

GELİNİN TEYZESİ VE ENİŞTESİ

Paris Hilton'un TV yıldızı teyzesi Kyle Richards, eşi Mauricio Umansky ile birlikte törene katıldı.

Şarkıcı Bebe Rexha, düğünün en şık konuklarından biriydi.

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ARKADAŞIYLA EL ELE

Kısa bir süre önce anne olan Emma Roberts düğüne yakın arkadaşı Cade Hudson ile gitti.

ÜNLÜ ŞARKICININ ŞIKLIĞI

Ünlü şarkıcı Paula Abdul'ün şıklığı dikkat çekti.

DERİN YIRTMAÇ

Ashley Benson, derin yırtmaçlı siyah bir elbise giydi.

RENGİ DİKKAT ÇEKTİ

Moda tasarımcısı Rachel Zoe sarılar içinde törene gitti.

YEŞİLLER İÇİNDE

Nicole Williams English eşi Larry English ile düğüne katıldı.

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İKİ RENKLİ ELBİSE

Christine Chiu iki renkli gece elbisesiyle.

MASA ÖRTÜSÜNE SARINMIŞTI

Paris Hilton'un annesi Kathy, geçen eylül ayında lüks bir restorandan çıkarken masa örtüsüne sarınmış halde görüntülenmişti. Hilton'un bu görüntüsü de uzun süre gündemde kalmıştı. Bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı. Paris Hilton ve Nicky Hilton Rotschild'in annesi Kathy Hilton, Los Angeles'ta dostlarıyla buluştuğu bir akşam yemeğine kırmızı- beyaz bir elbiseyle gitti. Restoran çıkışı da masa örtüsüne sarınmış olarak görüntülendi. Elbisesini yakın dostu taşıyordu. 62 yaşındaki Hilton bunun nedenini de yaptığı bir Instagram paylaşımında açıkladı.

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'BÜTÜN GÜN SICAKTAN YANDIM, KAVRULDUM'

Hilton, paylaşımında, o günün erken saatlerinde kızları Paris ve Nicky ile birlikte bir yardım etkinliğine katıldığını anlattı. Batı Hollywood'da gerçekleşen bu etkinlik sırasında aşı terlediğini belirtti Kathy Hilton. Christmas in September adlı bu yardım amaçlı müzayedeye katılımın yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Kathy Hilton "Hava çok sıcaktı ve ben de müzayedede iki saat boyunca hep sahnedeydim. Sıcaktan yandım, kavruldum" diye konuştu.

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DÜĞÜNDEN İLK PAYLAŞIM

Paris Hilton ile Carter Reum'un düğünü bir TV için belgesel haline getirildi. Hilton, gelinliğini merak eden hayranları için sosyal medya sayfasından bu pozunu paylaştı.