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Gelin annesi sabahlıkla geldi! Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

#Paris Hilton#Paris Hilton Evlendi#Carter Reum
Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

Dünya jet sosyetesi ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşen düğün törenindeydi. Gelinin annesi ve onun ne giyeceği de en az gelin kadar merak uyandırdı. Fakat kızının mürüvvetini görmeye hazırlanan kayınvalide aracından indiğinde herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü üzerinde şık bir elbise değil sadece bir sabahlık vardı.

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KUTLAMALAR 11-11-2021'DE BAŞLADI
Dünyanın en zengin varislerinden biri olarak bilinen, model, TV ünlüsü Paris Hilton kısa bir süredir nişanlı olduğu iş insanı Carter Reum ile 11 Kasım'da Los Angeles'ta evlendi. Daha doğrusu üç gün üç gece sürecek kutlamalar başladı.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

DEDESİNİN MALİKANESİNDE EVLENDİ
Uzun süre nikahta giyeceği gelinliğe karar veremeyen, sonra da birkaç kez düğün mekanını değiştiren 40 yaşındaki Hilton ile Carter Reum, Paris'in dedesi Barron'ın Bel Air'deki lüks malikanesinde evlendi. Çiftin mutlu gününe çok sayıda ünlü de konuk olarak katıldı.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

GELİNİN ANNESİ GELDİ
Bütün ünlüler bir yana en az Paris Hilton kadar merak edilen biri daha vardı: Annesi Kathy Hilton. Aynı zamanda bir TV yıldızı olarak da tanınan 62 yaşındaki Kathy Hilton, kalabalık bir fotoğrafçı grubunun, kapısı önünde beklediği malikaneye törenden saatler önce geldi. Aracından indiğinde ise herkes bir şaşkınlık yaşadı.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

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EŞİ RICKY YANINDAYDI
Kathy Hilton, kızının düğünü içir saçlarını yaptırmıştı, ince topuklu ayakkabılarını da giymişti. Ama üzerinde sadece bir sabahlık vardı. Onun bu görüntüsü de sosyal medya da konuşuldu. Birçok kişi "Kathy neden kızının düğününe sabahlıkla geldi" derken bazıları da birkaç ay önce olanları hatırlayıp "Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış" diye yorum yaptı. Ama işin aslını far edenler de vardı. Onlar da "Sabahlığıyla geldi ama malikanedeki odasında mutlaka düğün için hazırlanan kıyafetini giyecektir" diyerek durumu özetledi. Kathy Hilton'un yanında eşi Ricky Hilton da vardı. 

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

ÜNLÜLERİN DÜĞÜN ŞIKLIĞI
Paris Hilton ile Carter Reum'un düğününe gösteri dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetlerle katıldı. İşte ünlülerin düğün şıklığı.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

GELİNİN TEYZESİ VE ENİŞTESİ
Paris Hilton'un TV yıldızı teyzesi Kyle Richards, eşi Mauricio Umansky ile birlikte törene katıldı.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış


GECENİN EN ŞIK KONUKLARINDAN
Şarkıcı Bebe Rexha, düğünün en şık konuklarından biriydi. 

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

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ARKADAŞIYLA EL ELE
Kısa bir süre önce anne olan Emma Roberts düğüne yakın arkadaşı Cade Hudson ile gitti.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

ÜNLÜ ŞARKICININ ŞIKLIĞI
Ünlü şarkıcı Paula Abdul'ün şıklığı dikkat çekti.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

DERİN YIRTMAÇ
Ashley Benson, derin yırtmaçlı siyah bir elbise giydi. 

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

 

RENGİ DİKKAT ÇEKTİ
Moda tasarımcısı Rachel Zoe sarılar içinde törene gitti.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

YEŞİLLER İÇİNDE
Nicole Williams English eşi Larry English ile düğüne katıldı.

Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

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İKİ RENKLİ ELBİSE
Christine Chiu iki renkli gece elbisesiyle.

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Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

MASA ÖRTÜSÜNE SARINMIŞTI
Paris Hilton'un annesi Kathy, geçen eylül ayında lüks bir restorandan çıkarken masa örtüsüne sarınmış halde görüntülenmişti. Hilton'un bu görüntüsü de uzun süre gündemde kalmıştı. Bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı. Paris Hilton ve Nicky Hilton Rotschild'in annesi Kathy Hilton, Los Angeles'ta dostlarıyla buluştuğu bir akşam yemeğine kırmızı- beyaz bir elbiseyle gitti. Restoran çıkışı da masa örtüsüne sarınmış olarak görüntülendi. Elbisesini yakın dostu taşıyordu. 62 yaşındaki Hilton bunun nedenini de yaptığı bir Instagram paylaşımında açıkladı.

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Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

'BÜTÜN GÜN SICAKTAN YANDIM, KAVRULDUM'
Hilton, paylaşımında, o günün erken saatlerinde kızları Paris ve Nicky ile birlikte bir yardım etkinliğine katıldığını anlattı. Batı Hollywood'da gerçekleşen bu etkinlik sırasında aşı terlediğini belirtti Kathy Hilton. Christmas in September adlı bu yardım amaçlı müzayedeye katılımın yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Kathy Hilton "Hava çok sıcaktı ve ben de müzayedede iki saat boyunca hep sahnedeydim. Sıcaktan yandım, kavruldum" diye konuştu.

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Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış

DÜĞÜNDEN İLK PAYLAŞIM
Paris Hilton ile Carter Reum'un düğünü bir TV için belgesel haline getirildi. Hilton, gelinliğini merak eden hayranları için sosyal medya sayfasından bu pozunu paylaştı.  

 

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#Paris Hilton#Paris Hilton Evlendi#Carter Reum

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