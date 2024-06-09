Gamze Özçelik'in eşinden ilk paylaşım! 'Yeni bir başlangıç'

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Arka Sokaklar dizisindeki 'Zeynep Komiser' rolüyle uzun dönem ekranda olan eski oyuncu Gamze Özçelik, aktör Reshad Strik ile evlendi.

Sürpriz nikah çiftin ortak arkadaşlarının yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Daha sonra Reshad Strik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Düğün fotoğraflarını yayınlayan Strik, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah... Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah Cennet’te de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..." ifadelerini kullandı.

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Gamze Özçelik ise eşinin paylaşımına, 'İnşallah... Şimdi birlikte yola düşme zamanı' karşılığını verdi.

"AİLENİN YENİ ÜYESİ"

1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında da rol aldı. Reshad Strik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla da tanınıyor.