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Haber Giriş: 28.06.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz

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Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz

'Adını Feriha Koydum' dizisiyle tanındıktan sonra, geçen yıl 1,5 ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Feyza Civelek, yaz tatili için Çeşme’yi tercih etti. Sektörde kilolu bir oyuncu olmanın zorluklarını en çok kendisinin yaşadığını vurgulayan Civelek, sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara da isyan etti.

Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da yer alan Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo verdi. Büyük bir değişim geçiren oyuncu, şu sıralar Çeşme'de tatil yapıyor.

Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz

Genç oyuncu “Sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıyorlar, psikolojik şiddete uğruyoruz. Ben kiloluyken bana da travmatik yorumlar yapılıyordu. Bazen insanlar, karşısındakilerin psikolojisini hiç düşünmeden davranıyor" dedi.

Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz

"Birkaç gündür Deniz Seki’nin fotoğraflarının altına yapılan yorumları görüyorum" diyen Civelek, "Zayıfladı ve gayet dişi bir görüntüsü var. Buna rağmen body shaming’e (bedeni aşağılama), uğruyor ve aşağılamaya devam ediyorlar. Aynı olayları yaşayan biri olarak ve bir kadın olarak Deniz Seki ile dayanışma içerisindeyim. Asla bunları takmasın. Bizim zekamız, duruşumuz, insanlığımız yeter. Ayrıca kendimizden yana mutluyuz, çok da güzeliz de” yorumunu yaptı.

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