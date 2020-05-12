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Selma KUNAR/ ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

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Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
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ŞARKICI Ferdi Tayfur'a (76), Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un (55) böbreği nakledildi. Sağlık durumu iyi olan Tayfur, haftaya Marmaris'teki çiftliğine dönecek.

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan sanatçıyı tedavisi için Antalya'ya davet etmişti.

Ünal paylaşımında, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Sayın Ferdi Tayfur Bey'e geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur ise nakil ameliyatı için Antalya'da bir hastaneyi tercih etti. 25 Nisan'da Antalya'ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.

Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris’teki çiftliğine geçeceği belirtildi.

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