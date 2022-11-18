Fatih Terim’in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!

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Amerikan Hastanesi’nde midesinden ameliyat olan Fulya Terim’i, Fatih Terim’in yanı sıra kızları Buse ve Merve Terim’le birlikte damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı.
Aile, ameliyatın iyi geçmesi ve sonuçlarının iyi gelmesiyle derin bir nefes aldı. Tedbir amaçlı müşahede altında tutulan ve salı günü taburcu olması beklenen Fulya Terim’e ben de acil şifalar diliyorum.
Oğulları oldu
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Hakan ve Banu Çarmıklı’nın kızları Yasemin Çarmıklı, geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlısı Murathan Kurt ile dünya evine girmişti.
Tatilde rota Londra
Eski GS yöneticisi iş insanı Emir Sarıgül’ün çocuklarına düşkünlüğü herkes tarafından bilinir.
Geçtiğimiz hafta okullarda ara tatilin başlamasıyla birlikte Sarıgül de iş koşturmasına ara verip, kızları Ayşenaz ve Azra ile birlikte soluğu Londra’da aldı. Baba ve kızları, keyifli tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.