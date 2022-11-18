Fatih Terim’in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!

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Amerikan Hastanesi’nde midesinden ameliyat olan Fulya Terim’i, Fatih Terim’in yanı sıra kızları Buse ve Merve Terim’le birlikte damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı.

Aile, ameliyatın iyi geçmesi ve sonuçlarının iyi gelmesiyle derin bir nefes aldı. Tedbir amaçlı müşahede altında tutulan ve salı günü taburcu olması beklenen Fulya Terim’e ben de acil şifalar diliyorum.

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Romantik komedilerin başarılı oyuncusu Özge Gürel, iddialı bir rolle ekranlara dönüyor. Bu kez aralık ayında yayına girecek aksiyon dizisinde bir polisi canlandıracak olan Gürel, rolü için sıkı çalışıyor. 2 aydır hem yakın dövüş hem de silah eğitimi alan ünlü oyuncu, her şeyin eksiksiz olması için çalışıyor.

Güzel oyuncuya, geçtiğimiz yaz evlendiği Serkan Çayoğlu ile birlikte reklam tekliflerinin geldiğini de öğrendim.Gözde çifte hem bir saç bakım markası hem de beyaz eşya markasının reklam teklifinde bulunduğu ve büyük gizlilikle gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini duydum.

Oğulları oldu

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Hakan ve Banu Çarmıklı’nın kızları Yasemin Çarmıklı, geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlısı Murathan Kurt ile dünya evine girmişti.

Çiftin mutlulukları, dünyaya gelen oğullarıyla katlandı. 10 gün önce ilk bebeklerini kucaklarına alan Yasemin Çarmıklı-Murathan Kurt çifti, oğullarına Kerim Hakan ismini vermiş.

Tatilde rota Londra

Eski GS yöneticisi iş insanı Emir Sarıgül’ün çocuklarına düşkünlüğü herkes tarafından bilinir.

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Geçtiğimiz hafta okullarda ara tatilin başlamasıyla birlikte Sarıgül de iş koşturmasına ara verip, kızları Ayşenaz ve Azra ile birlikte soluğu Londra’da aldı. Baba ve kızları, keyifli tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.