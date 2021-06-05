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Haber Giriş: 05.06.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen: İlk kutlamayı Burak yaptı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Fahriye Evcen: İlk kutlamayı Burak yaptı

Fahriye Evcen önceki gün 34’üncü yaşını kutladı. Yakın dostlarıyla Bebek Otel’de bir araya gelen oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Doğum günü kutlamalarının 2 gün önceden başladığını ifade eden Evcen, “İlk olarak Burak sürpriz kutlama yaptı. Bu hafta doğum günü haftası olarak devam eder” dedi.

Yakında tatile çıkacağını ifade eden oyuncu, “Kış aylarında ekranlarda olabilirim ama onun dışında sürpriz projelerim olacak. Netleşmesini bekliyorum” diye konuştu.

Fahriye Evcen: İlk kutlamayı Burak yaptı

“Eşinizle aynı projede yer almak ister misiniz?” sorusuna ise Evcen, “Neden olmasın. Bizler oyuncuyuz. Yeter ki proje iyi olsun, sıcak yaklaşırız” yanıtını verdi. 

Burak Özçivitten Fahriye Evcene doğum günü mesajı: Nice mutlu senelere güzel eşim
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e doğum günü mesajı: Nice mutlu senelere güzel eşim!

Fahriye Evcen: İlk kutlamayı Burak yaptı

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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