F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

Oscar’ın habercisi olarak bilinen 29. SAG Ödülleri (Screen Actors GuildEkran Oyuncuları Birliği) önceki akşam Los Angeles’taki Fairmont Century Plaza’da yapıldı. Gecede ‘en iyi TV drama dizisi topluluğu’ ödülü “The White Lotus”un oldu. Dizinin kadrosunda yer alan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham ödül konuşmasında depremzedeleri unutmadı: “



Bu şimdiye kadarki en iyi işimdi. Sadece harika oyuncu kadrosu yüzünden değil, aynı zamanda dizinin yaratıcı Mike White sayesinde de... Çok önemli oyuncuları bir araya getirdiler. Mükemmel bir andayız ama Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere dualarımı ve desteğimi gönderiyorum. Ukrayna ve Rusya’ya da barış diliyorum.”





‘The White Lotus’, ‘en iyi TV drama dizisi topluluğu’ seçildi. Ekip adına F. Murray Abraham konuşma yaptı.Törene 4 ödül alan “Everything Everywhere All at Once” filmi damga vurdu. Oyuncular Michelle Yeoh ‘en iyi kadın’, Jamie Lee Curtis ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ ödülünü aldı. Filmin diğer oyuncusu Ke Huy Quan ise SAG’da ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülünü kazanan ilk Asyalı oldu. “The Whale” filmindeki rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser ise ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi.

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once” ile ‘ film ’ dalında ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandı.Jessica Chastain, “George and Tammy” ile ‘mini dizi / TV filmi” dalında ‘en iyi kadın oyuncu’ dalında ödülüne layık görüldü.Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once” ile ‘film’ dalında ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ seçildi.“The Whale” filmindeki rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser, ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi.Jennifer Coolidge, ‘The White Lotus’ dizisiyle ‘en iyi kadın drama oyuncusu’ seçildi. ‘The White Lotus’Jason Bateman, ‘Ozark’ dizisiyle ‘en iyi erkek drama oyuncusu’ seçildi.Zendaya’nın elbisesi Valentino tasarımıydı.