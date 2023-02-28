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F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

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#Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri#Ekran Oyuncuları Birliği#Deprem
F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 08:16

Ekran Oyuncuları Birliği tarafından verilen Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri, 29. kez sahiplerini buldu. “The White Lotus”un oyuncularından F. Murray Abraham ödül konuşmasında depremzedeleri unutmadı: “Mükemmel bir andayız ama Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere dualarımı ve desteğimi gönderiyorum.”

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Oscar’ın habercisi olarak bilinen 29. SAG Ödülleri (Screen Actors GuildEkran Oyuncuları Birliği) önceki akşam Los Angeles’taki Fairmont Century Plaza’da yapıldı. Gecede ‘en iyi TV drama dizisi topluluğu’ ödülü “The White Lotus”un oldu. Dizinin kadrosunda yer alan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham ödül konuşmasında depremzedeleri unutmadı: “

Bu şimdiye kadarki en iyi işimdi. Sadece harika oyuncu kadrosu yüzünden değil, aynı zamanda dizinin yaratıcı Mike White sayesinde de... Çok önemli oyuncuları bir araya getirdiler. Mükemmel bir andayız ama Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere dualarımı ve desteğimi gönderiyorum. Ukrayna ve Rusya’ya da barış diliyorum.”

F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

‘The White Lotus’, ‘en iyi TV drama dizisi topluluğu’ seçildi. Ekip adına F. Murray Abraham konuşma yaptı.

İlk kez bir Asyalı kazandı

Törene 4 ödül alan “Everything Everywhere All at Once” filmi damga vurdu. Oyuncular Michelle Yeoh ‘en iyi kadın’, Jamie Lee Curtis ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ ödülünü aldı. Filmin diğer oyuncusu Ke Huy Quan ise SAG’da ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülünü kazanan ilk Asyalı oldu. “The Whale” filmindeki rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser ise ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi. 

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F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once” ile ‘film’ dalında ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandı.

F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

Jessica Chastain, “George and Tammy” ile ‘mini dizi / TV filmi” dalında ‘en iyi kadın oyuncu’ dalında ödülüne layık görüldü.

F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once” ile ‘film’ dalında ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ seçildi.

F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

“The Whale” filmindeki rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser, ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi.

F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

Jennifer Coolidge, ‘The White Lotus’ dizisiyle ‘en iyi kadın drama oyuncusu’ seçildi. ‘The White Lotus’

F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

Jason Bateman, ‘Ozark’ dizisiyle ‘en iyi erkek drama oyuncusu’ seçildi.

F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım Türkiye ile

Zendaya’nın elbisesi Valentino tasarımıydı.




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#Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri#Ekran Oyuncuları Birliği#Deprem

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